Онищенко рассказал, как нужно бороться с гриппом и ОРЗ

В борьбе с сезонными болезнями крайне важна своевременная вакцинация, рассказал в беседе с «Абзацем» академик РАН Геннадий Онищенко.

«Что нам нужно делать? Прививаться. С прививками у нас дела обстоят пока недостаточно хорошо. Все только начинают, раскачиваются, а время быстро летит. И когда начнется подъем заболеваемости до уровня эпидемического, тогда будет уже поздно. Сейчас пока все идет на доэпидемическом уровне. Так что прививайтесь!» – призвал Онищенко.

По его словам, рост заболеваемости связан с началом учебного года. Тем не менее, ни в одном регионе России среднегодовые пороги заболеваемости ОРЗ не превышены.

«Действительно, рост идет. И этот рост мы прогнозировали. 1 сентября 17 миллионов школьников и еще несколько миллионов студентов сели за парты. Они обязательно всегда дают рост. Но этот рост в пределах многолетних значений. Ни в одном субъекте РФ на 38-й неделе не превышены среднегодовые пороги заболеваемости ОРЗ. Что касается гриппа, то там единицы. По данным Минздрава, за прошлую неделю было зарегистрировано пять случаев», – успокоил он.