В Казани выбрали лучших знатоков ПДД среди студентов республики
В Казани завершился республиканский конкурс для молодежи на знание правил дорожного движения «Автосессия – 2026». Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Участники состязались в следующих дисциплинах: «Знатоки Правил дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи» и «Фигурное вождение автомобилем».
«Конкурс предназначен для закрепления знаний правил дорожного движения у молодежи, привлечения студентов вузов, учащихся сузов к пропаганде безопасности дорожного движения, формирования чувства ответственности на дороге и воспитания культуры вождения транспортных средств», – объяснил замначальника республиканской Госавтоинспекции Дамир Бикмухаметов.
Кроме того, состоялся дополнительный конкурс видеороликов «Безопасность на дороге — движение без аварий». Участники творчески раскрывают тему и делятся своими идеями.
В личном зачете первое место заняла Анна Лещева из чистопольского филиала КНИТУ‑КАИ. На втором месте – Радис Хафизов из Арского агропромышленного профессионального колледжа. Третье место занял Кирилл Соловьев из Казанского юридического института МВД России.
В командном зачете золото взяла команда Арского агропромышленного профессионального колледжа, серебро — команда Казанского юридического института МВД России, бронзу — команда Чистопольского филиала КНИТУ‑КАИ.
Лучшими в конкурсе видеороликов «Безопасность на дороге — движение без аварий» признаны работы:
1. Команды Елабужского политехнического колледжа;
2. Команды Заинского политехнического колледжа;
3. Команды Казанского автотранспортного техникума имени А. П. Обыденова.