В Казани выбрали лучших знатоков ПДД среди студентов республики

Конкурс "Автосессия - 2026"

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В Казани завершился республиканский конкурс для молодежи на знание правил дорожного движения «Автосессия – 2026». Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Участники состязались в следующих дисциплинах: «Знатоки Правил дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи» и «Фигурное вождение автомобилем».

«Конкурс предназначен для закрепления знаний правил дорожного движения у молодежи, привлечения студентов вузов, учащихся сузов к пропаганде безопасности дорожного движения, формирования чувства ответственности на дороге и воспитания культуры вождения транспортных средств», – объяснил замначальника республиканской Госавтоинспекции Дамир Бикмухаметов.

Кроме того, состоялся дополнительный конкурс видеороликов «Безопасность на дороге — движение без аварий». Участники творчески раскрывают тему и делятся своими идеями.

В личном зачете первое место заняла Анна Лещева из чистопольского филиала КНИТУ‑КАИ. На втором месте – Радис Хафизов из Арского агропромышленного профессионального колледжа. Третье место занял Кирилл Соловьев из Казанского юридического института МВД России.

Фото: © Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В командном зачете золото взяла команда Арского агропромышленного профессионального колледжа, серебро — команда Казанского юридического института МВД России, бронзу — команда Чистопольского филиала КНИТУ‑КАИ.

Лучшими в конкурсе видеороликов «Безопасность на дороге — движение без аварий» признаны работы:

1. Команды Елабужского политехнического колледжа;

2. Команды Заинского политехнического колледжа;

3. Команды Казанского автотранспортного техникума имени А. П. Обыденова.