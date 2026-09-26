В Казани развернули большую новую игровую футболку сборной России

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Сегодня в столице Татарстана устроили флешмоб – развернули огромную футболку сборной России по футболу. Об этом журналистам на встрече сборной Ирана рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов:

«Получилось очень прикольное мероприятие. Мы выбрали историческую локацию – ансамбль казанского Кремля. Это здорово. Что у сборной новая форма и что первый матч в ней они играют в Казани. А мы как раз сделали из этого некую активность. Мы сделали медийный, интересный кадр. Чуть позже мы всё опубликуем», – сказал Леонов.



Матч Россия – Иран пройдет в Казани 29 сентября. Начало встречи – в 19:00.