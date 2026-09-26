В Татарстане с начала года ликвидировано 224 возгорания у границ лесного фонда

По данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», в Республике Татарстан зарегистрированы 372 термические точки и 224 случая возгораний на землях, приграничных к лесному фонду. Работа по их обнаружению и ликвидации ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Лесных пожаров в этом году не зафиксировано. Сейчас на территории республики установился 3-й класс пожарной опасности», – сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Первый замминистра подчеркнул, что пожароопасный сезон в лесах в Татарстане будет закрыт не раньше середины октября. В этот период продолжается космический и наземный мониторинг пожароопасной обстановки.

«Риск лесных пожаров высок и в осенний период: причиной могут стать сухая трава, листва, а также действия людей, которые приводят в порядок приусадебные участки или ходят в лес за грибами», – добавил он.

В ведомстве напомнили: если вы стали свидетелем возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, просим сообщить об этом по телефонам: 112, 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95.