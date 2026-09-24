Минтранс Татарстана: «Автобусы, трамваи, теплоходы – все будет в одной связке»

Развитие общественного транспорта обсудили сегодня участники конференции «Пассажирский транспорт: Стратегия 2036», которая прошла на третий день форума Comtrans-2026 в «Казань Экспо». Эксперты заявили, что необходимо не только дальнейшее обновление транспорта, но и качественное обслуживание пассажиров. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Развитие общественного транспорта обсудили сегодня участники конференции «Пассажирский транспорт: Стратегия 2036»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регионы России за пять лет получили более 16 тыс. единиц общественного транспорта

Для обновления подвижного состава только с 2020-го по 2024 год в регионы России поставлено более 16 тыс. единиц общественного транспорта, сообщил по видеосвязи сенатор РФ, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по транспорту Евгений Дитрих, открывая конференцию.

«Задача по обновлению общественного транспорта вошла в перечень национальных приоритетов, в национальный проект «Инфраструктура для жизни». 28 субъектов РФ поставленную к 2030 году задачу по доведению доли нового общественного транспорта до 85% уже выполнили», – рассказал он.

Однако Дитрих отметил, что только обновление подвижного не гарантирует качественное транспортное обслуживание. Об этом заявил на заседании президиума Госсовета РФ в августе Президент России Владимир Путин и поручил разработать комплексный показатель качества транспортного обслуживания, напомнил он.

Для обновления подвижного состава только с 2020-го по 2024 год в регионы России поставлено более 16 тыс. единиц общественного транспорта, сообщил по видеосвязи Евгений Дитрих Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Второй принципиальный вопрос – это долгосрочные контракты. На Госсовете Президент РФ отдельно сказал, что нужно активнее переходить к формированию долгосрочных контрактов. И мы понимаем, что такая модель дает регионам возможность планировать расходы на работу перевозчиков и свои инвестиции, а производителям – заказы и загрузку мощностей», – подчеркнул сенатор.

По его словам, еще один важный вопрос – это баланс между работой различных видов транспорта, которые используют жители для передвижения. «В крупных и средних городах люди пользуются различными видами транспорта – автобусами, такси, метро, собственными или арендованными самокатами. И задача не в том, чтобы как-то противопоставить эти способы передвижения людей по городу, а в том, чтобы встроить их в единую понятную безопасную систему», – заметил Дитрих.

Руслан Козадаев: «Мы продолжаем вкладывать деньги в производство, понимая, что современное транспортное средство должно быть прежде всего качественное» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«КАМАЗ» начнет производство электробусов особо большого класса

«КАМАЗ» продолжает инвестировать в автобусное производство. В этом году компания уже вложила около 4 млрд рублей, сообщил директор по пассажирскому транспорту компании Руслан Козадаев.

«Мы продолжаем вкладывать деньги в производство, понимая, что современное транспортное средство должно быть прежде всего качественное, потому что это надежность и безопасность для пассажиров. В следующем году мы также планируем развивать производство», – сказал он.

По словам Козадаева, для достижения технологического суверенитета большую роль играет локализация производства, использование российских компонентов. «Например, уровень локализации по электробусам достиг почти 86%. Огромное количество компонентов мы уже делаем в России», – заявил он.

В этом году «КАМАЗ» начнет производство и поставку электробусов особо большого класса. «Я думаю, что уже до конца года все их увидят на дорогах, пока Москвы, а потом и дальше по всей стране», – отметил директор по пассажирскому транспорту.

Кроме того, к 2030 году «КАМАЗ» планирует полностью заменить модельный ряд пассажирского транспорта поколения А4 на поколение А5.

«Основной принцип новой модели – всех автомобилей поколения А5 – одна платформа. Она необходима нам, чтобы унифицировать производство. И это необходимо для эксплуатанта, потому что будут одни и те же запчасти, технологии и ремонт. То есть техника становится проще, предсказуемее и, самое главное, дешевле в эксплуатации», – подчеркнул представитель компании.

Марат Хисамутдинов: «Одна из новаций – это глубокая модернизация трамвайного парка. Нижнекамск дал старт масштабному проекту глубокой модернизации трамвайных вагонов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набережные Челны и Нижнекамск получат новые трамвайные вагоны

В Татарстане в нормативном состоянии находится 82,4% пассажирских автобусов, 99,4% троллейбусов и 65,7% трамваев, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов во второй части конференции – на открытом заседании Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России.

«Одна из новаций – это глубокая модернизация трамвайного парка. Нижнекамск дал старт масштабному проекту глубокой модернизации трамвайных вагонов. То есть старый вагон получил новый кузов, современный двигатель и полностью обновленный салон. Первый такой обновленный вагон уже у нас вышел на линию 1 мая этого года», – отметил он.

До конца этого года ожидается поставка 22 трамвайных вагонов в Набережные Челны и Нижнекамск, добавил Хисамутдинов.

Он также сообщил, что в Татарстане на 75% выросло количество выданных разрешений на перевозку легковым такси. На сегодня более 24,5 тыс. автомобилей имеют разрешения на осуществление деятельности такси, зарегистрировано свыше 6 тыс. перевозчиков и 32 службы заказа легковых такси.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создадут единую систему транспортного обслуживания

В Татарстане хотят создать единую взаимосвязанную систему транспортного обслуживания. Она предполагает интеграцию всех видов межмуниципальных, муниципальных, межрегиональных, детских перевозок, в том числе водным и железнодорожным транспортом, заявил Хисамутдинов.

«Это позволит нам аккумулировать данные о перевозчиках, маршрутах, транспортных средствах, расписаниях, автоматизировать планирование, контроль исполнения обязательств, расчет субсидий и формирование отчетности. Система задумана как единый цифровой мозг всего пассажирского транспорта Татарстана. Автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, теплоходы – все будет в одной связке», – уточнил он.

По словам замминистра, сейчас данные о работе каждого вида транспорта разрозненные. «Это приводит к тому, что расписания не состыкованы между собой, где-то транспорт переполнен, где-то ходит пустым, а реальная загрузка на маршрутах нормально нигде не отслеживается», – заметил он.

При разработке этой модели за основу будет взят успешный опыт Набережных Челнов и Нижнекамска. «Там уже объединили автобусные и трамвайные хозяйства в одну структуру с централизованной диспетчерской службой. И добились заметного роста эффективности, в том числе сократили штат диспетчеров при расширении зоны контроля. Теперь этот подход планируем масштабировать на всю республику. Главная идея – создать более слаженную, прозрачную, удобную для пассажиров транспортную систему», – сказал Хисамутдинов.

Он пояснил, что это позволит Татарстану интегрироваться в федеральную систему мультимодальных перевозок по России, осуществляемых Единой транспортной дирекцией.

«Она создана для развития мультимодальных перевозок с использованием различных видов транспорта, с применением технологии «единого билета» на территории России для улучшения транспортной доступности регионов», – подчеркнул замминистра.

На конференции предложили создать программу льготного финансирования инфраструктуры общественного транспорта

Разработать отдельную программу с Минтрансом России по льготному финансированию общественного транспорта и инфраструктуры для него предложил заместитель директора по инфраструктурным облигациям «СОПФ ДОМ.РФ» Александр Лункин.

Он добавил, что у компании есть программа льготного лизинга, но она распространяется на дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику.

«Для дальнейшего развития рынка общественного транспорта предлагаю рассмотреть, как можно расширить механизм лизинга на подвижной состав общественного городского транспорта», – заявил Лункин.