Пункт «Добрые сердца» в Нижнекамске за 4 года отправил более 100 тонн гумпомощи

Пункт сбора гуманитарной помощи «Добрые сердца» в Нижнекамске отметил четырехлетие работы. За это время волонтерам удалось объединить более 18 тыс. благотворителей и отправить бойцам более 100 тонн гуманитарного груза.

Руководитель пункта Лариса Орлова рассказала, что за четыре года волонтеры собрали и передали военнослужащим около 300 тыс. наборов сухого душа, 15 тыс. браслетов выживания и более 10 тыс. пар вязаных носков.

«Вот уже четыре года мы вместе. У нас большая армия волонтеров. К нам присоединяются неравнодушные люди. К нам пришло более 18 тысяч благотворителей, более ста тонн груза отправили, 300 тысяч сухих душей, 15 тысяч браслетов, более 10 тысяч вязаных носков. Это все приносят люди или мы этим занимаемся», – рассказала Орлова.

Одним из символов работы пункта стали флаги и знамена с подписями военнослужащих. Сейчас у волонтеров хранится 35 таких полотен.

Некоторые из оставивших свои подписи бойцов уже погибли. В дальнейшем реликвии планируют передать в музей. При этом военнослужащие, которые приезжают в Нижнекамск, продолжают оставлять свои послания.

В работе пункта участвуют жители разных возрастов. Среди постоянных помощников – семья Касимхановых. Они принесли для отправки бойцам фронтовую кашу, которую упаковывают в вакуумные пакеты.

«Мы сплотились, и мы дружные. Они нашу помощь там видят. Дай Бог, чтобы все вернулись», – сказал Марат Касимханов.

Его сын Айназ также помогает волонтерам. По его словам, участие в работе пункта позволило ему понять, насколько важна поддержка военнослужащих.

«Бойцам СВО реально нужна наша помощь. Даже вот эти наборы каши. Они будут сыты и будут понимать, что их дома ждут. Вся работа, которую мы делаем, – она не просто так», – отметил он.

Волонтеры ежедневно координируют сбор помощи, сортируют и упаковывают грузы, изготавливают сухие души и браслеты выживания, плетут маскировочные сети, набивают подушки и проводят патриотические мастер-классы.

«Приходишь, если что-то срочное – делаешь срочное. А если нет срочного, просто занимаешься чем-то: упаковываешь что-то, сухой душ делаем, браслеты выживания. Всегда что-то есть. Подушки набиваем», – рассказала волонтер Надежда Стерхова.

Работа пункта сопровождается строгой отчетностью. Каждый переданный предмет и отправленная посылка фиксируются в журналах.

По словам Орловой, в первый день работы пункта его посетили 14 человек. Сейчас количество зарегистрированных благотворителей превышает 18 тыс.

«Это журнал регистрации. У нас строгая отчетность всего, что здесь происходит. Это журнал 2022 года. К нам тогда пришли 14 человек, в первый день открытия пункта. Таких журналов три. Вот тут уже 18 тысяч человек», – рассказала руководитель «Добрых сердец».

Волонтеры поблагодарили всех нижнекамцев, которые на протяжении четырех лет помогают собирать и отправлять гуманитарные грузы. Орлова также пожелала добровольцам здоровья и сил для продолжения работы.

Материал подготовлен при участии Анастасии Шакировой.