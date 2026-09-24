«КАМАЗ» за год вложил в автобусное производство около 4 млрд рублей

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Компания «КАМАЗ» в этом году вложила в автобусное производство около 4 млрд рублей. Об этом сообщил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Руслан Козадаев на конференции «Пассажирский транспорт: Стратегия 2036» на форуме COMTRANS-2026 в «Казань Экспо».

«Мы как производители не останавливаем инвестиции в развитие производства. Мы продолжаем вкладывать деньги в производство, понимая, что современное транспортное средство должно быть прежде всего качественное, потому что это надежность и безопасность для пассажиров», – сказал он.

Козадаев заверил, что в следующем году компания также планирует развивать автобусное производство.

«Что касается технологического суверенитета, то здесь огромную роль играет локализация, именно использование российских компонентов», – подчеркнул он.

Директор по пассажирскому транспорту добавил, что уровень локализации по производству электробусов достиг почти 86%. «Огромное количество компонентов мы уже делаем в России», – заключил он.