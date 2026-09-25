Марат Ахметов вручил удостоверение депутата Госсовета Фариду Абдулганиеву

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов вручил удостоверение и значок депутата республиканского парламента Фариду Абдулганиеву. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Марат Ахметов пожелал Фариду Абдулганиеву успехов в депутатской деятельности.

«Работаем в единой команде Татарстана, решаем одни задачи, цели у нас одни», – подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета.

Напомним, в минувшие выходные на дополнительных выборах Фарид Абдулганиев был избран депутатом Государственного Совета седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50, набрав 64,9% (34 957) голосов избирателей при явке 88,14% от числа избирателей, включенных в списки (53 871 человек).

Вакантным мандат депутата стал в результате досрочного сложения депутатских полномочий Азатом Зиганшиным в связи с его назначением министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.