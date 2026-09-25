«Лето в Татарстане»: Нижнекамску – 60, тыквенный фестиваль и шоу парусных судов

Последние выходные сентября станут финальными в этом году для проекта «Лето в Татарстане». 26 и 27 сентября в городах республики пройдут спортивные соревнования, семейные праздники, экскурсии, творческие мастер-классы и музыкальные программы. Подробнее – в афише «Татар-информа».





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

26 сентября

Фирдус Тямаев, группы «Волга-Волга» и The Hatters – в Нижнекамске

26 сентября в Нижнекамске развернутся праздничные торжества, посвященные 60-летию города. В этот день на площади торгового центра «Манзара», а также в городском парке «Семья» и парке имени Шинников пройдет фестиваль «Территория смелых».

С 14:00 до 18:00 на площадках фестивального городка будут работать детские, спортивные, молодежные и тематические площадки.

Скриншот с презентации

Гостям представят историю и будущее Нижнекамска на интерактивных площадках и мастер-классах. Также будут работать музей истории и будущего города под открытым небом, гастрофестиваль, выставка мото– и автотехники и площадка «Город мастеров».

В 14:00 на главной сцене начнется музыкальная программа «Звезды над Нижнекамском».

В 16:00 пройдет тематический парад с символичным названием «Искра. Пламя. Сияние», который объединит 300 участников – от ветеранов-первостроителей до юных спортсменов и творческих коллективов.

Торжественное открытие праздника запланировано на 16:30. Оно будет включать театрализованный пролог «Территория смелых» и праздничный концерт с участием ABRIEМ PROJECT, Фирдуса Тямаева, Ришата Тухватуллина, групп «Волга-Волга» и The Hatters.

Завершится программа в 21:30 пиротехническим шоу.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В парке «Прибрежный» – «Кросс Татарстана»

В 9:00 в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах начнутся массовые соревнования по бегу «Кросс Татарстана». Старт забегов состоится от остановки «Лесная». К участию приглашают любителей бега разных возрастов и уровней подготовки.

По итогам забегов победителей наградят кубками, медалями и грамотами. Участники смогут провести время на свежем воздухе и проверить свои силы на дистанции.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В парке «Крылья Советов» – «Утренняя зарядка»

В 10:00 в парке «Крылья Советов» в Казани пройдет мастер-класс «Утренняя зарядка». Участники под руководством тренера выполнят разминку и комплекс упражнений на гибкость, укрепление мышц и повышение общего тонуса.

Также на занятии расскажут, как организовать утренний распорядок и поддерживать мотивацию для регулярных занятий спортом.

Фото: © «Татар-информ»

На бульваре «Белые цветы» – детский сабантуй

В 10:00 на бульваре «Белые цветы» в Казани пройдет детский сабантуй «Большая перемена: Финал Лета». Для юных участников проведут национальные игры и забавы: перетягивание каната, бег с ведрами воды на коромыслах, разбивание горшка с завязанными глазами, мини-турниры и командные эстафеты.

На музыкальной площадке прозвучит гармонь, а также пройдет флешмоб под современные хиты. Для детей организуют творческую мастерскую по аквагриму и фотозону в стиле традиционного татарского двора.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В парке «Черное озеро» – фестиваль «Вальс кораблей»

В 11:00 в парке «Черное озеро» в Казани начнется пятый ежегодный фестиваль «Вальс кораблей». Гостей пригласят на парусные регаты и мастер-классы по вязанию морских узлов и сигнальным флагам. Также можно будет взять напрокат радиоуправляемые корабли и устроить мини-гонки.

Программа у воды:

– 11:00 и 15:00 – мастер-класс по вязанию морских узлов;

– 12:00 и 14:00 – парусные регаты;

– 13:00 – мастер-класс «Имена сигнальными флагами».

В 16:00 начнется музыкальная программа с участием более 20 музыкантов – учащихся музыкальных школ Казани и студентов Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.

Хедлайнером фестиваля станет Екатерина Бразда – пианистка, импровизатор, лауреат международных и всероссийских конкурсов, преподаватель Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. Ее выступление начнется в 18:30.

В Альметьевском районе – чувашский народный праздник «Халăх пуххи»

В 11:00 на площади перед Новосуркинским сельским клубом в селе Новое Суркино Альметьевского района пройдет чувашский народный праздник «Халăх пуххи – народный пир». Праздник посвятят урожаю и традициям сельского сообщества.

Для гостей организуют ярмарку-выставку «Урожай-2026», где представят овощи, варенья и домашние заготовки, а также проведут конкурс на самый большой овощ. На площадке выступят творческие коллективы, для детей организуют народные игры. Завершится праздник общим хороводом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Большой Качке – тыквенный фестиваль

В 11:00 на территории Большекачкинского сельского дома культуры в селе Большая Качка Елабужского района пройдет тыквенный фестиваль. Гостей приглашают на концерт с участием творческих коллективов, семейные конкурсы и мастер-классы.

На ярмарке представят изделия ручной работы и блюда из тыквы. Также состоится конкурс «Самая большая тыква».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани – экскурсия по Голубым озерам

В 12:00 у Большого Голубого озера в Казани начнется экскурсия «Природная ценность Голубых озер» с Эльвирой Набеевой. Участники узнают об особенностях местной природы, флоре и фауне и смогут прогуляться по территории Голубых озер.

Участники также смогут сделать фотографии живописных мест и узнать больше о сохранении природных территорий.

Эльвира Набеева – кандидат биологических наук, доцент кафедры природообустройства и водопользования КФУ. Она проводит экскурсии в рамках проекта «Хранители Голубых озер», цель которого – не только рассказать о природе, но и научить посетителей бережно относиться к этой территории.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Челнах – творческая мастерская

В 14:00 в парке культуры и отдыха поселка ГЭС в Набережных Челнах пройдет парковая мастерская «Создавай с нами». Участники смогут сделать поделки из природных материалов – шишек, листьев и веточек.

Также состоится квест-опросник о местной флоре и фауне. Участники проверят свои знания о природе родного края и проведут время на свежем воздухе.

«Дюймовочка» в парке «Елмай»

В 15:00 в детском парке «Елмай» в Казани пройдет спектакль «Дюймовочка» творческой студии «Оперение». Постановка создана по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Зрителей ждет история о приключениях Дюймовочки, дружбе и мечтах. Спектакль украсят декорации и музыкальное сопровождение.

В Буинске – День старых друзей

В 15:00 в Сахарном парке Буинска состоится встреча «Теплые встречи: день старых друзей». Участники смогут поделиться воспоминаниями, рассказать истории, связанные с памятными фотографиями, и познакомиться с архивными снимками города и района.

Гостей также пригласят на чаепитие с выпечкой и мини-концерт любимых песен прошлых лет. На встречу можно принести семейные альбомы, памятные открытки и значки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В парке Урицкого научат ориентироваться на местности

В 15:00 в парке Урицкого в Казани пройдет занятие по ориентированию на местности. Участники смогут освоить полезные навыки, которые пригодятся во время прогулок, походов и отдыха на природе.

Занятие поможет развить выносливость и внимательность, а также провести время на свежем воздухе в компании единомышленников.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мастер-класс «Берегиня» в Альметьевске

В 16:00 в Комсомольском парке Альметьевска состоится творческий мастер-класс по созданию семейного оберега из сухоцветов.

Участники соберут декоративную композицию «Берегиня», познакомятся с народными традициями и создадут своими руками оберег для дома.

Медитация в парке Горького

В 17:00 в парке Горького в Казани пройдет открытое занятие по медитации.

Практика подойдет участникам с любым уровнем подготовки и будет направлена на расслабление, снятие стресса и восстановление сил. Занятие пройдет на свежем воздухе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Английский квиз в парке «Черное озеро»

В 18:30 в амфитеатре парка «Черное озеро» в Казани запланирован английский квиз от центра LinguaLike.

Участников ждут вопросы о путешествиях, кино и музыке, логические задания и ребусы, а также практика разговорного английского и Small Talk.

27 сентября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Нурлате – праздник «День танца»

В 10:00 в сквере Дуслык в Нурлате состоится праздник, посвященный танцу. Юным участникам представят разные танцевальные направления – от классики до современных стилей. Также ребята смогут разучить новые движения под руководством хореографов.

Дополнят программу подвижные игры и танцевальные активности для детей.

В Маметьево – семейный квест «Осенние приключения!»

В 10:00 на площадке перед Маметьевским домом культуры в селе Маметьево Альметьевского района пройдет семейный квест «Осенние приключения!». Участников ждут задания и испытания на свежем воздухе.

Квест поможет провести время всей семьей, отдохнуть от городской суеты и вместе справиться с игровыми заданиями.

В Казани – лекция «Легенды озера Кабан»

В 14:00 на улице Габишева, 15 в Казани начнется лекция «Легенды озера Кабан». Участникам расскажут о преданиях, связанных с озером, в том числе легенде о сокровищах казанских ханов.

Также на лекции поведают о других историях и загадочных событиях, связанных с озером Кабан и его берегами.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Нижнекамске – концертно-развлекательная программа «Кичке уеннар»

В 14:00 в Доме дружбы народов Нижнекамска пройдет концертно-развлекательная программа «Кичке уеннар». Гости вспомнят традиционные народные игры, песни и частушки, которые были частью молодежных встреч прошлых лет.

Участники смогут присоединиться к народным забавам и состязаниям или провести время за общением. Программа рассчитана на гостей разных возрастов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани – квест-игра «Тайны озерных нот»

В 14:00 в библиотеке №27 на улице Галимджана Баруди, 25а в Казани состоится квест-игра «Тайны озерных нот». Участников ждут задания и головоломки, связанные с озерами, их обитателями и водной природой.

В программу также включат музыкальные сюрпризы от преподавателей детской музыкальной школы №32. Участники смогут совместить познавательную игру со знакомством с музыкой и природой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Нурлате – музыкальный вечер «Гитара в сквере»

В 14:00 в сквере «Музыкальный» в Нурлате пройдет открытый микрофон «Гитара в сквере». Любители живой музыки смогут исполнить любимые песни под аккомпанемент гитары или выступить перед зрителями.

Гости также смогут просто послушать выступления, отдохнуть и познакомиться с другими любителями музыки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Сосновой роще – тренировка «Здоровая спина»

В 14:00 в Сосновой роще в Казани пройдет оздоровительная тренировка «Здоровая спина». Занятие направлено на снятие напряжения, улучшение осанки и укрепление мышц спины.

Тренировка подойдет людям с разным уровнем физической подготовки. Опытный тренер поможет правильно выполнять упражнения и подобрать нагрузку.

В Набережных Челнах – экскурсия по улице Гидростроителей

В 15:00 у дома №16 на улице Гидростроителей в Набережных Челнах начнется пешеходная экскурсия «Главная улица поселка ГЭС». Участники узнают об истории улицы, где проходили городские праздники, демонстрации и встречи с делегациями.

Маршрут пройдет мимо знаковых объектов поселка ГЭС, среди которых первый подземный переход, почтамт и Дворец культуры «Энергетиков». Экскурсия расскажет о первых этапах строительства Нижнекамской ГЭС и развитии города.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На бульваре Просвещения в Альметьевске – мастер-класс по шашкам

В 15:00 на бульваре Просвещения в Альметьевске пройдет мастер-класс по шашкам для детей. Участники познакомятся с правилами игры, разберут простые игровые ситуации и попробуют найти выигрышные ходы.

Завершится занятие мини-турниром среди юных участников. Мастер-класс подойдет как начинающим игрокам, так и детям, которые уже знакомы с шашками.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Саду рыбака – мастер-класс по радиоэлектронике

В 18:00 в Саду рыбака в Казани пройдет мастер-класс по радиоэлектронике. Участники узнают об основных принципах работы электронных компонентов, научатся читать схемы и попробуют собрать простые устройства.

Также участники смогут освоить основы пайки, создать собственные схемы и конструкции и пообщаться с другими любителями радиоэлектроники.

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, 1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода, а также осенью для жителей и гостей республики проходят концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь стал фестиваль добрососедства «Курше Фест». Его участники организовывают дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также проходят Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков проводят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжаются кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий бесплатные для посещения.