В Казани обсудили подготовку дошкольников к школе

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан

В Казани на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел очередной этап ежегодного форума «Образование – 2026». Встреча была посвящена дошкольному образованию и подготовке детей к школе, сообщили организаторы.

Участниками форума стали более 50 человек – родители и дети. Для взрослых организовали лекции и практические занятия, а для юных участников – мастер-классы.

Заместитель руководителя Штаба, лектор и амбассадор Российского общества «Знание» Анастасия Исаева рассказала родителям о поддержке интересов ребенка. Она предложила взрослым меньше концентрироваться на оценке результата и чаще выступать в роли помощника.

В частности, участникам представили «правило трех проб», позволяющее ребенку отказаться от кружка после нескольких занятий, и «доску интересов» – визуальную карту увлечений. Исаева также отметила, что смена интересов является естественной частью развития ребенка.

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан

О пользе занятий дзюдо для дошкольников рассказал один из основателей спортивного клуба «ВИТЯЗЬ» Глеб Шишкин. По его словам, на тренировках детей учат технике безопасного падения, а занятия помогают развивать координацию, баланс и эмоциональный интеллект.

Руководитель Федерации спортивных прыжков через резинку Алена Захарова представила проект «Родной спорт». Он вырос из дворовой игры и включает упражнения разного уровня сложности. Проект реализуют в детских садах и школах, в том числе разрабатывая специальные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельную лекцию посвятили тревоге перед поступлением в школу. Заместитель директора по методической работе ГАОУ «ЦППРК «Росток», преподаватель Института психологии и образования КФУ Мария Тимофеева рассказала, как родители могут не передавать ребенку собственное беспокойство.

Она предложила взрослым обсудить с будущим первоклассником три вопроса: что он уже знает о школе, чего ждет и что его немного пугает. Среди основных опор перед началом учебы Тимофеева назвала конкретный разговор о школе, сохранение времени для игры, посильные задачи, предсказуемость и работу взрослых со своей тревогой.

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан

Руководитель центра «Казаныш», нейропсихолог и клинический психолог Диляра Газизова рассказала о работе центра и представила методы нейропсихологической диагностики и коррекции. В практической части она познакомила родителей с моделью трех функциональных блоков мозга по Лурии и методом замещающего онтогенеза.

По итогам встречи центр «Казаныш» и Штаб общественной поддержки «Единой России» подписали соглашение о сотрудничестве.

Для детей в это время провели серию мастер-классов. На большом листе бумаги были нарисованы медведь, солнце и река, а участникам предложили расколдовать спрятанный за рисунком клад. Чтобы картина ожила, нужно было выполнить задания на трех точках в здании. Завершилась программа кулинарным занятием, на котором дети приготовили пирожное «Картошка» и молочные коктейли.

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан

Форум «Образование – 2026» проходит в рамках проекта Штаба «Гаилэ бергэ» – «Семья вместе». Нынешнюю встречу приурочили к предстоящему Дню воспитателя и всех дошкольных работников.