Выборы в РТ, нота Лаврова в ООН, «Татмедиа» и страх Зеленского: акценты недели

В Татарстане подводят итоги выборов в Госдуму РФ, американцы пригласили Владимира Путина на G20, а Украина ввела санкции в отношении АО «Татмедиа» и «Татар-информа». Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор агентства Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





На неделе в стране подводили итоги выборов в Государственную Думу РФ. В Татарстане голосование прошло при высокой явке избирателей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выборы-2026: расклады по России и Татарстану

На неделе в стране подводили итоги выборов в Государственную Думу РФ. В Татарстане голосование прошло при высокой явке избирателей – на участки пришли более 2,2 млн человек, или 76,7% от общего числа имеющих право голоса. Эта цифра заметно выше среднего общероссийского показателя – 59,8%.

В голосовании по партийным спискам победу одержала «Единая Россия» – 57,83% голосов, на втором месте КПРФ – 13,81%. Меньше 10% набрали ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. По итогам выборов, с учетом голосования по одномандатным округам, «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – один.

По Татарстану уровень поддержки «Единой России» также значительно выше среднероссийского – 72,3% голосов. На втором месте – КПРФ (11,2%), на третьем – «Новые люди» (6,87%), у ЛДПР – 4,52%. Как видим, в республике заметно ниже результаты КПРФ и ЛДПР. Благодаря этому «Новые люди» оказались на третьем месте. Но и они набрали меньше, чем в среднем по России.

За три дня усилиями Центра противодействия киберугрозам Татарстана было предотвращено более 1 тыс. кибератак на ресурсы Центризбиркома. Несмотря на интенсивность атак, ключевые системы обеспечения выборов, включая ГАС «Выборы», работали в полном объеме.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов выделили основные акценты по явке и результатам выборов в России и по Татарстану.

Внимание всего мира на этой неделе было приковано к 81-й сессии Генассамблеи ООН. Нашу страну на ней представлял глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: mid.ru

Нота Лаврова и приглашение Путина на саммит G-20

Внимание всего мира на этой неделе было приковано к 81-й сессии Генассамблеи ООН. Нашу страну на ней представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Участники «Акцентов недели» обсудили приглашение Президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), поступившее от США, выступление Лаврова на Генассамблее и пустые трибуны во время речи главы киевского режима Владимира Зеленского.

Напомним, 23 сентября госсекретарь США Марко Рубио объявил, что США официально приглашают Владимира Путина на саммит «Группы двадцати», который пройдет 14-15 декабря в Майами. В ответ пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил: «Мы признательны американской стороне, приветствуем это приглашение и дальше проработаем тему по дипломатическим каналам». В четверг в МИД РФ сообщили, что Путин будет лично принимать решение об участии или неучастии в саммите.

Кроме того, на полях сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Лаврова и Рубио. После переговоров последний признал, что ограниченное прекращение огня в российско-украинском конфликте не приведет к его завершению, а согласовать энергетическое перемирие между сторонами «будет непросто».

Сергей Лавров же подробно изложил позицию России в своей речи на заседании Генассамблеи ООН. Он четко заявил, что наша страна не будет делать паузу в СВО на время переговоров. Глава МИД прямо сказал: «Опыт Минских соглашений и провала Анкориджа научил Москву, что Запад использует передышку для перевооружения Киева». Участники видеоподкаста обсудили и другие моменты из речи Лаврова.

Владимир Зеленский ввел санкции против АО «Татмедиа» Коллаж: © «Татар-информ»

Медиа Татарстана и страх Зеленского: причины санкций в отношении «Татмедиа» и «Татар-информа»

Владимир Зеленский ввел санкции против АО «Татмедиа». Они предусматривают ограничительные меры в отношении как самого татарстанского медиахолдинга, так и трех его топ-менеджеров. В этот список вошли генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, медиадиректор Алсу Исмагилова и главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

Всего в санкционный список внесены 29 представителей российской медиаотрасли и 17 организаций. Среди них — Союз журналистов России, его региональные отделения, а также «Газета.ру», «Лента.ру», «СМИ2», «ФедералПресс», «Утро.ру» и другие медиаресурсы. Среди физических лиц, помимо представителей Татарстана, указаны председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналисты Игорь Беда и Екатерина Венявская, член-корреспондент Российского авторского общества Олег Карпович.

Включение представителей «Татмедиа» в украинские санкционные списки произошло не впервые. В январе 2025 года Шамиль Садыков оказался в базе «Миротворца»*. Поводом для этого стала его поездка в октябре 2024 года в Луганск, где он участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве между АО «Татмедиа» и «Луганьмедиа».

Ранее «Татар-информ» был заблокирован на территории Латвии. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ этой страны в марте 2025 года.

Участники «Акцентов недели» поздравили Рината Билалова с таким признанием эффективности работы «Татар-информа» по освещению СВО. А сам главный редактор агентства поделился своим видением ситуации.

* Украинская база персональных данных «Миротворец» была создана в 2014 году. В России ресурс заблокирован по решению суда. Официальные российские лица неоднократно называли его экстремистским.