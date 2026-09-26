В парке «Черное озеро» 26 сентября пройдет пятый фестиваль «Вальс кораблей»

26 сентября в парке «Черное озеро» состоится пятый ежегодный фестиваль «Вальс кораблей». Об этом сообщает мэрия Казани.

В программе – выступления детей-пианистов Татарстана и студентов Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. Гостей также ждут мастер-классы на морскую тематику и парусные регаты. Хедлайнером фестиваля станет пианистка Екатерина Бразда.

В 11:00 и 15:00 все желающие смогут научиться вязать морские узлы. В 12:00 и 14:00 гостей приглашают присоединиться к парусной регате. В 13:00 пройдет мастер-класс «Имена сигнальными флагами». Участие в мастер-классах и регатах бесплатное, в порядке живой очереди. Горожане также смогут взять напрокат радиоуправляемые корабли и устроить свои мини-гонки.

В 16:00 стартует музыкальная программа. У воды выступят более 20 музыкантов: учащиеся музыкальных школ Казани и студенты Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. Прозвучат классические и современные произведения. Гости услышат не только рояль, но и скрипку, виолончель и духовые инструменты, сообщили организаторы.

Хедлайнером вечера станет пианистка, импровизатор, лауреат международных и всероссийских конкурсов, преподаватель Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Екатерина Бразда. Выступление начнется в 18:30.

Событие продлится с 10:00 до 20:30.

Фестиваль организован судомодельным прокатом «Клуб Капитанов» при поддержке дирекции парков и скверов города.