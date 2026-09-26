«Миллиард.Татар» предлагает выбрать лучших татарских актера и актрису 2026 года

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Портал «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» объявил о голосовании в очередной номинации – «Лучший татарский актер/актриса 2026 года».

В топ-10 включены Артем Пискунов (Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина), Эмиль Талипов (Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала), Зарина Сафина (театр Тинчурина), Гузель Галиуллина (театр Тинчурина), Алсу Файзуллина (Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева), Дилюс Хузяхметов (Татарский государственный академический театр кукол «Экият»), Айрат Шамс (ТЮЗ имени Кариева), Резеда Саляхова (театр Тинчурина), Зульфат Закиров (театр Тинчурина) и Рамиль Тухватуллин (театр Камала).

Голосование организовано в социальной сети «ВКонтакте», в Телеграм-канале и на сайте самого издания.

Участники конкурса «Татары года» борются за победу в 21 номинации. Голосование в номинациях идет поочередно с 10 сентября. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, победителей объявят 2 декабря.

Подробнее о рейтинге читайте в материале «Татар-информа» «Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты.