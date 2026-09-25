Татарстанцев пригласили на всероссийский конгресс по развитию территорий

IV Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий пройдет 29–30 октября в Калининграде. Мероприятие организуют Всероссийский центр национальной строительной политики совместно с правительством Калининградской области.

Площадкой конгресса станет Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Основной особенностью мероприятия станет практическая работа с проектами комплексного развития территорий (КРТ), существующими площадками, кейсами и инфраструктурой.

Участники смогут ознакомиться с опытом реализации проектов КРТ в регионах и проследить их развитие на разных этапах – от формирования земельного участка и нормативного сопровождения до выхода на строительную площадку и реализации.

В деловой программе рассмотрят меры поддержки и инструменты реализации проектов КРТ, создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство территорий, нормативное сопровождение и взаимодействие участников проектов.

В конгрессе примут участие представители органов государственной и муниципальной власти, банков, застройщиков, производителей строительных материалов и технологий, ресурсоснабжающих и инфраструктурных организаций, а также профессионального сообщества.

Для участников и гостей организуют выставку, на которой представят строительные технологии, проекты, продукты и материалы, цифровые решения, программы и платформы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Регионы смогут представить свои проекты профессиональному сообществу, обменяться опытом, ознакомиться с практиками других субъектов и найти новых партнеров. Регистрация на конгресс открыта на официальном сайте мероприятия. Участие в конгрессе и выставке бесплатное.