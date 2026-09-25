«Других вариантов нет»: почему на М-7 в Татарстане пришлось ограничить движение

В конце августа на трассе М-7 в Татарстане начался ремонт моста через Тойму. Из-за строительных работ ввели ограничения движения, и привычная для многих автомобилистов схема проезда изменилась. Все это вызвало немало вопросов у водителей. Почему эти временные меры необходимы и что делается, чтобы снизить неудобства, разбирался «Татар-информ».





В конце августа на трассе М-7 в Татарстане начался ремонт моста через Тойму. Из-за строительных работ ввели ограничения движения

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«Ремонт моста был необходим»

Мост через Тойму на 1032-м км трассы М-7 «Волга» находится на участке Казань – Набережные Челны, где ежедневно проезжает около 21 тыс. автомобилей. Такой поток делает этот участок одним из самых загруженных на трассе, отмечает заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов.

Левый мост закрыли на ремонт 19 августа. Железобетонное сооружение длиной 90,5 метра построили еще в 1987 году. С тех пор его не ремонтировали, и со временем мост пришел в аварийное состояние.

скриншот «Яндекс.Карты»

«Поэтому его ремонт был необходим. Сейчас это сооружение повышенной опасности. Его состояние напрямую связано не только с комфортом передвижения, но прежде всего с безопасностью. Если критические мосты не ремонтировать, то придется вводить на них ограничения массы, а в случае их обрушения это может привести к гибели людей», – заявил он.

Мостостроителям предстоит фактически обновить все сооружение – работы будут масштабными.

Проект предусматривает полный демонтаж пролетного строения, ремонт опор и частичную замену балок. Также обновят проезжую часть, заменят деформационные швы и полностью восстановят дорожное покрытие. Кроме того, на мосту установят новые барьерные и перильные ограждения и переустроят линии освещения.

По словам Автономова, ремонт позволит продлить срок службы моста, восстановить его расчетную грузоподъемность и обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения.

Мостостроителям предстоит фактически обновить все сооружение – работы будут масштабными Фото: Лира Нурсаитова / пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор»

«Работы будут выполнены качественно и в максимально сжатые сроки»

По контракту ремонт левого моста должен завершиться в октябре 2028 года. Однако дорожники рассчитывают справиться значительно раньше – завершить работы уже в июне 2027-го.

«Учитывая высокую интенсивность движения и востребованность данного участка, мы прикладываем для этого все усилия. Со своей стороны гарантируем, что работы будут выполнены качественно и по возможности в максимально сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для жителей», – подчеркнул Автономов.

Сократить сроки ремонта планируют за счет увеличения числа специалистов и организации работы в две смены, уточнил начальник участка «Мосты РТ» Евгений Евдокимов.

«На объекте работают 34 человека, задействовано семь единиц техники. Еще до наступления зимы должны выполнить значительный объем работ – подготовим промежуточные и береговые опоры, проведем монтаж балок», – сообщил он.

При этом, по словам Евдокимова, несмотря на изменение сроков ремонта, все технологии и качество работ соблюдаются.

На объекте работают 34 человека, задействовано семь единиц техники Фото: Лира Нурсаитова / пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор»

«Определенные неудобства население будет испытывать, но других вариантов нет»

Сейчас движение идет по правому мосту – по одной полосе в сторону Елабуги и по одной в сторону Набережных Челнов.

Временную схему движения согласовали с Госавтоинспекцией Татарстана. По словам Автономова, нарушений при ее организации не выявили.

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району Тимур Галимуллин подтвердил, что схема организации дорожного движения на период ремонта согласована с владельцем автодороги, подрядной организацией и Госавтоинспекцией.

«Организация дорожного движения в данной схеме не противоречит требованиям ГОСТа», – заметил он.

Галимуллин добавил, что ремонт аварийного моста через Тойму был крайне необходим. С ним согласился заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«Сейчас движение открыто только по одному мосту, его регулируют светофором. Но левый мост находился в аварийном состоянии, и с его ремонтом тянуть уже нельзя. Поэтому и пришлось пойти на такие ограничения. Да, определенные неудобства население будет испытывать, но других вариантов нет. Мы говорили с руководством «Волго-Вятскуправтодора», они обещали ускорить работы и сократить сроки ремонта», – заявил он.

Сергей Автономов: «Близость к участку проведения дорожных работ и пешеходному переходу, необеспеченная видимость встречного автомобиля при развороте не позволяют эксплуатировать существующий разворот на Мальцево» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Задача – чтобы за время ремонта здесь никто не пострадал»

Из-за ремонта моста пришлось закрыть разворотную петлю на 1032 км трассы М-7 возле населенных пунктов Мальцево и Поспелово в Елабужском районе. В данном случае также соблюдается требование ГОСТа.

«Близость к участку проведения дорожных работ и пешеходному переходу, необеспеченная видимость встречного автомобиля при развороте – на участке есть полоса для торможения, но нет переходно-скоростной полосы в направлении Набережных Челнов – не позволяют эксплуатировать существующий разворот на Мальцево», – пояснил Автономов.

Но для водителей есть безопасный разворот на 1030 км – между автозаправочными станциями «Перспектива» и «Химс РБС». По словам Автономова, перепробег получается незначительный – разворот находится на расстоянии чуть более 1 км от моста в направлении Казани.

Галимуллин добавил, что существующий разворот на 1032 км М-7 закрыт для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Жители населенных пунктов теряют время. Это справедливая претензия, и мы ее слышим. Но альтернатива – не отсутствие временных потерь, а обеспечение жизни и здоровья граждан. Наша задача – чтобы за время ремонта здесь никто не пострадал», – подчеркнул он.

Водители могут воспользоваться и другими объездными маршрутами. В частности, проехать в обход села Поспелово по региональной автодороге 16К-0814 или по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов трассы М-12 «Восток».

На правом мосту, по которому сейчас организовано движение, действует ограничение для автомобилей по массе 20 тонн Фото: © «Татар-информ»

«Правый мост тоже требует обновления»

На правом мосту, по которому сейчас организовано движение, действует ограничение для автомобилей по массе 20 тонн.

«Это вынужденная мера, так как правый мост тоже требует обновления», – уточнил Автономов.

Правый мост через Тойму был построен еще раньше левого – в 1977 году. Однако его ремонтировали, последний раз – в 2011 году.

Очередной ремонт планируется провести после завершения работ на левой стороне моста. Работы могут начаться в следующем году и продлиться до конца 2028 года, сообщил замначальника «Волго-Вятскуправтодора».

«Мы понимаем, что любые дорожные работы вызывают временные неудобства. Поэтому просим автомобилистов заранее планировать маршрут, строго соблюдать требования дорожных знаков и скоростной режим», – заявил он.