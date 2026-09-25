Сборная Татарстана по следж-хоккею выступила на детском турнире ПФО

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Чебоксарах состоялся Межрегиональный детский турнир Приволжского федерального округа по адаптивному хоккею «Хоккей для всех», который проводится под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В состязаниях приняла участие и сборная Татарстана по следж-хоккею.

Турнир объединил 120 юных спортсменов из девяти регионов Приволжья. На протяжении двух дней 12 команд боролись за победу в двух категориях: следж-хоккей и хоккей для незрячих. В первой дисциплине были представлены девять команд, включая и татарстанскую, во второй – три, сообщает пресс-служба полпреда.

Особым гостем соревнований стал трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов. Он пообщался с юными спортсменами, провел автограф-сессию и вручил награды победителям и призерам. Все участники были удостоены дипломов, медалей, кубков и памятных призов. Также удалось определить лучших в номинациях «Вратарь», «Защитник», «Нападающий» и «Самый ценный игрок».

Проведение мероприятия соответствует целям государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в систематические занятия физической культурой и спортом.