Термы на Кабане и медцентры в Нижнекамске: какие проекты появятся в Татарстане

Термы на берегу Среднего Кабана в Казани, центр гемодиализа в Нижнекамске, новая гостиница и спортивный комплекс – рассказываем, какие новые объекты появятся в Татарстане.





Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Сколько проектов получили одобрение Минниханова

Инвестсовет под руководством Рустама Минниханова прошел сегодня в Доме правительства Татарстана. Одобрили восемь проектов – в основном социальных, сообщила журналистам глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Общий объем инвестиций превышает 5,1 млрд рублей. По большей части это собственные средства инвесторов и заемные средства материнских компаний, компаний-партнеров. Участия зарубежных инвесторов нет ни в одном проекте.

«Люди начали брать деньги друг у друга грубо говоря, потому что ставки очень высокие и прогнозируемость сложная», – сказала Минуллина.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

В самом факте того, что предприниматели продолжают вкладывать собственные и заемные средства, строить новые объекты и планировать развитие именно в Татарстане, она видит показатель доверия к республике.

Говоря о поддержке со стороны республики, Минуллина добавила, что частично инвесторам будут выделены земельные участки под аренду без торгов.

«Это уже мера поддержки, потому что если бы они выходили на торги, то цена бы возросла, там аукцион идет. Возможно, они бы уже не смогли реализовать проект. Попробуйте казанский участок с торгов забрать – это же очень дорого», – пояснила она.

Термы хотят построить на берегу озера Средний Кабан за 1,5 млрд рублей

Один из двух казанских проектов, рассмотренных сегодня на инвестсовете – строительство акватермального комплекса на берегу озера Средний Кабан. Планируемый объем инвестиций – не менее 1,5 млрд рублей.

«Это береговая линия озера Средний Кабан, ориентир – 33-й военный городок в тех краях. У нас в собственности два земельных участка и дополнительно в рамках инвестиционного проекта мы запрашиваем. Предлагаем осуществить благоустройство прилегающей территории, сделать красивую парковую зону», – сказал в разговоре с журналистами заместитель генерального директора «Дель-Транс-Агро», руководитель проекта Алексей Сучков.

Руководитель проекта Алексей Сучков Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Термы появятся не раньше, чем через 4-5 лет. По словам Сучкова, проект сложный: «нужно обеспечить комфортные условия в части кондиционирования, вентиляции, оборудование необходимо соответствующее поставить, вода должна быть соответствующего качества».

Журналист «Татар-информа» поинтересовался, чем этот проект будет отличаться от уже работающего в Казани термального комплекса «Пляж». Он сказал, что из отличий – первая береговая линия, на которой будет находиться комплекс, а вода за окном будет давать посетителям дополнительный эффект присутствия в каком-то природном месте.

«У каждого термального комплекса какая-то своя задача, свои функции, он рассчитан на определенный состав посетителей, у каждого свои задачи. Мы делаем термальный комплекс на воде и соответственно еще делаем большую парковую зону, то есть люди посетили комплекс, прогулялись, получили удовольствие», – сказал руководитель проекта.

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Новую гостиницу хотят построить на территории спортивного центра «Динамо» в поселке «Мирный»

Второй из казанских проектов – гостиница на территории спортивного центра «Динамо» в поселке «Мирный». Начать строительство хотят до конца этого года, а закончить – в конце 2027-го – начале 2028-го года. Это будет гостиница на 239 номеров со спа-комплексом, тренажерным залом, рестораном на 200 мест и конференц-залом на 220 мест.

«Это супер проект, Рустам Нургалиевич! Если мы его построим, будем максимально соревнования там проводить, сборы. Там даже международного уровня можно проводить соревнования, и биатлон, и лыжи, и пулевая стрельба, и тактическая. Загрузка всегда большая, всегда проблемы с размещением», – прокомментировал проект на заседании инвестсовета министр спорта РТ Владимир Леонов.

Минниханов согласился, что «очень напрашивается сегодня такая точка».

Ориентировочная стоимость строительства – 3 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей – собственные средства инвестора, а еще 2 млрд рублей – заемные.

руководитель проекта Артем Котов Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Территория достаточно сильно развивается: биатлон, конноспортивный комплекс, также проходят мероприятия со стороны МВД. Имеющиеся мощности в гостиничном бизнесе, если их так можно назвать, – их недостаточно, во-вторых, все-таки в связи с тем, что уже переходим на федеральный и международный уровень спортивных событий, то класс гостиниц, в которых проживают спортсмены и приезжающие, хотелось бы повышать», – пояснил журналистам руководитель проекта Артем Котов.

Сразу два медцентра, в том числе с реабилитацией и гемодиализом, может получить Нижнекамск

Сразу два проекта из Нижнекамска получили одобрение инвестсовета, и оба связаны с медициной.

Первый – строительство многофункционального медицинского центра. Проект реализуется уже опытной командой, у которой уже есть два аналогичных медцентра в Набережных Челнах: один запущен в 2017 году, другой – в 2019-м.

«Ими вложено 680 млн рублей, продолжается строительство. Очень хорошие медицинские центры, плюс они обслуживают участников специальной военной операции. Вы несколько лет назад поддержали на инвестсовете, они работают достойно», – обратился к Минниханову мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Многофункциональный медцентр включает такие направления: центр восстановительной медицины, центр амбулаторного гемодиализа на 12 диализных мест, которые будут работать в три смены, и сможет обеспечить до 72 пациентов.

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Демьянова, всего в республике 1692 пациента на гемодиализе, в среднем в год количество возрастает примерно на 150 пациентов. Связано это с увеличением продолжительности жизни и последствиями ковида.

«Очень важные направления – гемодиализ, реабилитация участников СВО и в целом людей с ограниченными возможностями. Сергея знаем хорошо, деньги у него собственные», – охарактеризовал руководителя проекта Сергея Антипова мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Антипов рассказал, что в их центре в Набережных Челнах уже работает команда высококлассных специалистов. Принято решение, вахтовым методом отправлять кадры в Нижнекамск.

«У нас в госучреждениях нужно научиться работать не хуже, чем в частных. Вы получаете госзадание плюс имеете право работать по предпринимательскому направлению. Никаких ограничений нет. Не надо жаловаться, надо повышать эффективность работы и работать с кадрами», – отреагировал Раис РТ Рустам Минниханов.

Второй нижнекамский проект – строительство медцентра «Гармония здоровья» с современными аппаратами МРТ, КТ и УЗИ, который представил директор компании «Атмосфера» Рустем Низамутдинов.

«Надежный, хорошо себя показал, сейчас переходит на медицину», – охарактеризовал инвестора мэр Нижнекамска Беляев.

«То, что он сказал, это все нужно и востребовано. Вы за или против?», – поинтересовался у Минздрава РТ Минниханов.

Демьянова ответила согласием, проект одобрили.

Директор компании «Медгородок» Вадим Федоров Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Стоматология для первостроителей КАМАЗа

Еще один проект, связанный с медициной и здоровьем – строительство стоматологии в Набережных Челнах. Проект представил директор компании «Медгородок» Вадим Федоров, который уже 20 лет работает стоматологом.

Объем инвестиций составляет 107 млн рублей. Строить планируют на пересечении улиц Раскольникова и Раиса Беляева.

В новой стоматологии планируют развивать три основных направления: ортодонтию, протезирование (установку несъемных конструкций для людей с полным отсутствием зубов) и детскую стоматологию, в том числе лечение детей-инвалидов под наркозом.

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Все наши родители, которые 50 лет назад строили КАМАЗ — а в этом году как раз 50 лет с запуска первого КАМАЗа, — они постарели, и всем им теперь нужно протезирование зубов. И не секрет, что в Челнах людей старше трудоспособного возраста в два раза больше, чем в среднем по России» – сказал в разговоре с журналистами Федоров.

Мэр Челнов Магдеев попросил Минниханова поддержать проект.

«Социально значимый, важный. Надеемся на вашу поддержку», – сказал он.

Руководитель компании «Мензелинск-сервис» Александр Рязанов Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Бизнес вложится в спорткомплекс под Челнами, где дети смогут заниматься единоборствами и не только

Спорткомплекс планируют построить в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана. Проект компании «Мензелинск-сервис» представил руководитель Александр Рязанов.

«Проект предполагает строительство одного спортивного зала для борьбы, второго спортивного зала для занятия баскетболом и волейболом. Также в перспективе – строительство футбольного поля, строительство беговой дорожки, велосипедной, лыжной трассы. Также это строительство спортивных объектов на открытом воздухе для формирования учебного процесса уже для занятия спортом на открытом воздухе», – рассказал он.

По документации, спорткомплекс построят к 2030 году.

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Мы планируем, что основные объекты: спортивный борцовский зал и волейбольно-баскетбольную площадку мы, наверное, завершим в 2027-м, а вот в эксплуатацию – крайний срок 2028 год. Общий объем инвестиций – на сегодняшний день порядка 141 млн рублей. Следует учесть, что эта сумма по факту, наверное, будет больше», – сообщил Рязанов журналистам.

На самом совещании руководитель рассказал, что его дети занимаются борьбой в клубе в Челнах, который уже несколько лет спонсирует компания. Это стало личной мотивацией для реализации проекта: создать более комфортные условия не только для своих детей, но и для всех юных спортсменов города и района.

Пока тренировки проходят в помещении, которое не соответствует современным требованиям по высоте потолков, вентиляции и освещенности. Новый комплекс позволит исправить это.

«Инициатива хорошая. Агломерация большая, хороший зал, мы с ребятами встречались. Один зал чисто под единоборства будет. Будет футбольное поле. Хорошее место. Востребованность есть. Хорошая инициатива», – отреагировал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Сразу говорю: это очень важно. Вы смотрели? И поддерживаете?», – уточнил у него Минниханов и получил утвердительный ответ.

«Таких объектов надо побольше! Спасибо, что вы такие проекты реализуете!», обратился к инвестору лидер республики

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Какие проекты по линии промышленности одобрил инвестсовет

Два промышленных проекта одобрили на инвестсовете. В Набережных Челнах хотят создать производство сварных балок. Проект презентовал директор компании «Титан-М» Динар Залалетдинов. Инвестиции составят 109 млн рублей.

Компания была создана в этом году специально под проект, одобрена как резидент территории опережающего развития «Набережные Челны».

Предполагаемый объем производства – 4,8 тыс. тонн в год. Область применения сварных балок – для строительства зданий, машиностроение, мостостроение, судостроение. Уже есть запрос на продукцию от двух компаний.

«Проект нужный, балки нам нужны. Но я думаю, вы ассортимент в зависимости от потребности будете расширять? разных размеров будете делать? Хороший проект», – прокомментировал Минниханов.

Новый промпарк «Лидер» площадью 21 га хотят создать в Тюлячинском районе РТ, где уже работает площадка «Тюлячи». Проект представил гендиректор компании «Омеркон» Георгий Никандров.

Гендиректор компании «Омеркон» Георгий Никандров Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Я выходец из Тюлячинского района. Это мой район и мне интересно это направление. То есть мы занимаемся строительством инфраструктуры, соответственно для нас создать инженерную инфраструктуру – не проблема», – сказал он журналистам.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2029 году, а выход на проектную мощность – к 2032-му. Инвестиции оцениваются в 265 млн рублей.

«На данный момент рассматривается шесть резидентов. Привлекать будем дополнительно после того, как инженерная инфраструктура будет готова. Я думаю, что заполняться будет на сто процентов, так как там уже есть промпарк, который на 75% заполнен», – рассказал журналистам Никандров.

«В Тюлячах работа по паркам идет неплохо, поэтому надо поддержать. И те парки у вас хорошо загружены, поэтому поддерживаем», – прокомментировал Минниханов.

В конце заседания Раис РТ обратился к главам районов РТ.

«Вы сами пришли, попросили за этих предпринимателей, значит мы вместе несем ответственность. В такое тяжелое время, если кто решил вложиться и что-то сделать, надо их поддерживать, это очень важно», – сказал Минниханов.