Индекс промпроизводства в Татарстане вырос на 5,5% с начала года

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Промышленное производство в Татарстане за первые восемь месяцев 2026 года продемонстрировало рост на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

При этом за отдельно взятый август промышленная активность в республике выросла на 3,5% год к году и на 9% месяц к месяцу.

По данным статистиков, в январе – августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го в регионе наблюдалось увеличение объемов производства в энергетическом секторе (на 9,1%), в обрабатывающих производствах (на 5,9%), в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 4,1%), а также в добыче полезных ископаемых (на 3,9%).

За январь – август существенный (более 10%) рост в годовом выражении показали производство мебели (на 19,7%), ремонт машин и оборудования (на 17,2%) и выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (на 12,0%).

Кроме того, рост зафиксирован в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (на 9,9%), в производстве прочих готовых изделий (на 4,8%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 4,1%), одежды (на 3,9%), бумаги (на 0,4%), кокса и нефтепродуктов (на 2,8%).

Вместе с тем значительное (более 10%) снижение год к году за указанный период продемонстрировали следующие отрасли экономики республики: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 26,6%), производство кожи и изделий из кожи (на 22,4%), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 16,0%).

В отдельно взятом августе в Татарстане ощутимо выросло производство мебели (на 70,9%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 35,2%) и прочих готовых изделий (на 13,0%).

В свою очередь в последнем месяце лета существенное снижение продемонстрировало производство напитков (на 43,0%) лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 41,9%), химических веществ и химических продуктов (на 24,8%), кожи и изделий из кожи (на 21,7%).