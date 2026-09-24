«Татнефть» открыла мастерскую, где хотят создать татарский курай

Новая мастерская по изготовлению тюркских музыкальных инструментов открылась в общественном центре «Алмет» в Альметьевске. Одним из ее направлений станет создание татарского курая, сообщила газета «Нефтяные вести». Первые думбра, курай и даф в мастерской уже изготовлены.





Проект «Татнефти» объединил мастеров и музыкантов

Проект «Татнефти» по сохранению и популяризации тюркских музыкальных инструментов включает экспедиции, оцифровку старинных музыкальных записей, ансамбль «Кадим Алмет», пять детских этноколлективов и выставку музыкальных инструментов. Теперь в Альметьевске к проекту добавилась мастерская по их изготовлению.

Первые инструменты уже изготовлены – думбра, курай и даф. По словам руководителя проектов в области культуры и сохранения наследия БФ «Татнефть» Павла Корчагина, одна из задач мастерской – создать инструменты с характерным для татарской культуры звучанием.

«Хочется, чтобы у татарского курая, думбры было свое музыкальное лицо. Чтобы человек услышал и почувствовал: это мое, родное», – сказал Павел Корчагин.

В 2022 году «Татнефть» собрала в Альметьевске мастеров и музыкантов из Казахстана, Узбекистана, Калмыкии, Горно-Алтайска, Якутии, Башкортостана и Татарстана. Они представили традиционные музыкальные инструменты и рассказали об особенностях их изготовления. Тогда же генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов высказал идею о создании собственной мастерской татарских музыкальных инструментов.

«Когда мы прикоснулись к теме возрождения этнического музыкального наследия, то даже не представляли себе, с каким богатством столкнемся. Мы хотим сделать эту культуру достоянием всех людей», – сказал тогда Наиль Маганов.

К тому времени ансамбль «Кадим Алмет» и детские коллективы в основном использовали инструменты, приобретенные у башкирских и казахских мастеров. В компании решили создавать собственные инструменты с характерным тембром и региональными особенностями.

В Альметьевске открылась мастерская музыкальных инструментов

Новая мастерская разместилась на первом этаже общественного центра «Алмет» и стала продолжением выставки музыкальных инструментов народов мира, с которой начинался проект по сохранению этнического музыкального наследия. Посетители могут наблюдать за работой мастера через прозрачные двери. Сначала гид рассказывает об инструментах, после чего посетители могут увидеть процесс их изготовления.

«Мастерская – это скорее лаборатория, чем фабрика. Я сторонник научного метода: проблема, гипотеза, эксперимент, решение. Никакой магии – только понимание физики звука и уважение к традициям», – объяснил мастер этнических инструментов, лауреат Государственной премии имени Тукая в составе творческого коллектива «Татнефти» Сергей Вертелецкий.

Изготовление инструмента начинается с проекта и чертежа. Важным этапом является подбор и хранение древесины. Для корпуса и шейки используют клен, ясень и некоторые экзотические породы. Деки изготавливают из резонансной ели, кедра или пихты.

Оборудование мастерской позволяет пройти все этапы изготовления инструмента. Здесь есть специальные стеллажи для хранения древесины с контролем температуры и влажности, ленточный пильный станок для раскроя, шлифовальный станок для придания деталям нужной толщины, рейсмус, фуганок, шаблоны для гнутых деталей и сверлильный станок.

Для чистовой обработки используются шлифовальные столы. В мастерской также установлены покрасочная камера с герметичной вытяжкой и система аспирации, которая удаляет из воздуха пыль и стружку. Помимо дерева, мастер работает с пластиком, алюминием, шпоном и растениями, которые произрастают в регионе.

Мастерская будет выпускать до десяти инструментов в месяц

В мастерской уже изготовили думбру, курай и даф. Сейчас там готовят партию кыл-кубызов.

«Если отладить все процессы, можно выйти на десять качественных инструментов в месяц. Но мы не стремимся к массовости. Прежде всего – качество и социальный заказ. Увеличивать объемы только за счет мастерской в Альметьевске нецелесообразно. Лучше масштабировать технологию: чтобы в других районах появлялись свои мастерские, работающие по единой литературе и чертежам», – сказал мастер.

Руководитель проектов в области культуры и сохранения наследия БФ «Татнефть» Павел Корчагин сообщил, что изготовление инструментов планируют сопровождать занятиями, подбором репертуара и, при необходимости, ремонтом.

«Нельзя просто наклепать 50 инструментов и повесить их на стену. Или отдать ребенку со словами: «На, держи, научишься». Наши процессы всегда получают полное сопровождение, включая занятия, репертуар, если необходимо – ремонт инструмента», – подчеркнул Павел Корчагин.

Инструменты передадут детским коллективам и колледжу

Новые инструменты предназначены в том числе для пяти детских этноколлективов, созданных на базе «Кадим Алмет»: «Карлыгач» и «Ак Лачын» в Альметьевске, «Хыял» в Азнакаево, «Торымтай» в Новом Каширово и «Тургай» в Лениногорске.

Для ансамбля «Кадим Алмет» мастер планирует изготовить ятаган с полноценным диапазоном, сольную думбру с особым тембром, короткошеий саз и другие инструменты. Их будут использовать в программе, в которой музыканты сыграют исключительно на инструментах, изготовленных в новой мастерской. Ее планируют представить публике в следующем году.

Для мастера Сергея Вертелецкого эта программа станет возможностью оценить результат работы. Основную оценку инструментам дадут музыканты, которые будут на них играть. В частности, станет понятно, удалось ли добиться необходимого тембра и характера звучания.

Новые инструменты также планируют передать Альметьевскому музыкальному колледжу. Там хотят создать этномузыкальный ансамбль из числа студентов.

«Татнефть» планирует создать татарский курай

Одним из направлений работы мастерской станет создание татарского курая. По словам Павла Корчагина, сейчас существует название инструмента и его распространенная форма – флейта с игровыми отверстиями, которую в советский период стали называть татарским кураем. Однако отдельного канонического варианта татарского курая, сопоставимого по узнаваемости с башкирским, сегодня нет.

Основой для работы станет книга «Курай в татарской культуре» Исмагиля Мусина, которую БФ «Татнефть» издал в 2024 году. До этого рукопись более 60 лет хранилась в виде тетради. В ней автор описал конструктивные особенности инструмента, его формы и материалы, звукоряд и манеру исполнения – сидя и стоя.

«Следующий этап – реализовать то, что предлагает автор. Не просто самим решить, что это татарский курай, а обязательно провести работу со всеми, кто на нем играет в республике, проанализировать и общим мнением прийти к выводу: вот это – наше. Тогда мы вернем татарскому народу то, что, казалось бы, ушло», – объяснил Павел Корчагин.

По словам участников проекта, при создании татарского курая важно добиться характерного тембра. Сергей Вертелецкий также обратил внимание на растение, из которого изготавливают курай. По его словам, в его стеблях часто селится пчела-листорез, которая прогрызает отверстия. Мастер предположил, что подобное естественное отверстие могло в свое время подсказать человеку идею создания игровых отверстий в инструменте.

В дальнейшем разработанный вариант татарского курая планируют запатентовать. Также «Татнефть» рассматривает создание рядом с мастерской в общественном центре пространства для детских мастер-классов, ремонтных баз в учебных заведениях и выпуск литературы с чертежами и описанием технологии изготовления инструментов.

Еще одним направлением станет культурный обмен. В компании рассчитывают, что татарские музыкальные инструменты будут известны не только в республике, а материалы об их изготовлении позволят мастерам из других стран самостоятельно создавать татарскую думбру или курай.

В следующем году ансамбль «Кадим Алмет» планирует представить программу с инструментами, изготовленными в новой мастерской. Это позволит оценить их звучание и практическое применение в исполнении музыкантов.

Фото: пресс-служба «Татнефти»