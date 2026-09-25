«Недоволен, что нахожусь здесь»: в Казани снова судят лидера ОПГ «Курицинские»

Череда судебных процессов над участниками ОПГ «Курицинские» продолжается. Ранее суд присяжных их оправдал, а Верховный суд РТ этот приговор отменил. Теперь они снова предстали перед правосудием, правда, только двое из пяти оправданных. Их снова обвиняют в жестоких убийствах, а они снова уверяют, что ни в чем не виноваты.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Тут замешаны агенты спецслужб, именно они совершили эти преступления»

В Приволжском суде Казани сегодня состоялся новый старт по делу ОПГ «Курицинские», на скамье подсудимых двое предполагаемых участников этой группировки – Сергей Берендеев и Виктор Курицин. Их обоих обвиняют в двух убийствах, а Берендеева еще и в незаконном обороте оружия и взрывчатых средств.

Ранее все тот же Приволжский суд уже выносил приговор по этому делу. В октябре 2025 года Курицина и Берендеева оправдал суд присяжных. Позднее этот приговор отменил Верховный суд Татарстана. Одним из аргументов в пользу отмены приговора стало то, что одна из участниц коллегии присяжных скрыла информацию о судимости своего родственника. Кроме того, сам Курицин выступил в пользу отмены оправдательного приговора. Он отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» за другие преступления. Для суда по этому делу его этапировали в Казань.

Теперь дело будет рассматриваться заново, тоже с участием суда присяжных и также в Приволжском суде. Изменилось только количество подсудимых. Если раньше на скамье было пятеро, то теперь остались двое. Недосчитались сегодня Вячеслава Степанова и Олега Зубарева. Они заключили контракт с Министерством обороны и убыли на СВО. Кроме того, в бегах находится предполагаемый лидер преступной группы «Грязь» Рифкат Вахитов. Во время прошлого разбирательства Вахитов оказался на свободе из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Оказавшись на свободе, Вахитов успел вылететь в Турцию до того, как Верховный суд отменил решение о прекращении преследования по истечении сроков. На сегодняшний день Рифкат Вахитов находится в международном розыске.

Изменили меру пресечения Сергею Берендееву – на данный момент он находится под подпиской о невыезде. К слову, по всей видимости, у них с другим подсудимым, Курициным, возникли какие-то разногласия. Сам Виктор Курицин пожаловался сегодня журналисту «Татар-информа» на Берендеева, назвав его «агентом МВД».

«Я недоволен своим нахождением здесь, не знаю, за что меня судят вообще. Тут замешаны агенты спецслужб, именно они совершили эти преступления, но их почему-то не судят. Два агента спецслужб – один в розыске, один вот здесь», – кивнул в сторону Берендеева подсудимый Курицин.

Если Курицин отказался высказывать свое отношению к обвинению, то Берендеев предпочел высказаться. Сегодня он выступил перед присяжными, после того как прокурор Ирина Ильясова рассказала коллегии, в чем обвиняют подсудимых.

«Я изначально просил обратиться к присяжным заседателям, чтобы они рассмотрели это непростое дело. Со стороны обвинения это действительно кажется чудовищным преступлением. Может быть, оно и имело место – такое преступление. Но я хочу, чтобы вы очень внимательно разобрались в этом. Ни с одним из предъявленных обвинений я не согласен. Я не виновен», – обратился к присяжным Сергей Берендеев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Причиной убийства стала борьба за власть»

У обоих подсудимых все еще два общих эпизода – убийство предполагаемого лидера ОПГ «Зининские» Андрея Николаева, а также убийство предполагаемого участника той же ОПГ Марса Гиматова. Эпизоды с хранением и сбытом оружия у Берендеева связаны с первым убийством.

По версии следствия, в 2001 году ОПГ «Зининские» в результате борьбы за власть раскололась на две части. Одной частью руководил некий Фаттирахманов, он же «Француз». Их оппонентами выступала другая часть ОПГ, руководимая, по версии следствия, Андреем Николаевым.

Француз, решивший увеличить свою сферу влияния, по версии следствия, спланировал убийство конкурента. Для этого он обратился к Виктору Курицину – лидеру ОПГ «Курицинские». Курицина он попросил достать оружие. По версии следствия, тот согласился и дал поручение Берендееву, который поехал за этим оружием в Самару, где у «Курицинских» находился схрон.

В Казань Берендеев приехал уже с двумя пистолетами системы ПМ и ТТ. Оба он передал Курицину, а от него они уже попали к убийце. В июне 2001 года Андрея Николаева расстреляли у подъезда собственного дома на Проспекте Победы. В него выстрелили 8 раз.

Следующее убийство произошло в 2002 году. В ноябре 2002 года Курицин был задержан по обвинению в совершении других преступлений. Его заключили под стражу. Тогда, по версии следствия, Курицин приказал участникам ОПГ «Курицинские» сменить место жительства. Согласно обвинению, сделано это было для того, чтобы его подчиненных не задержали и те не дали показания против него.

Один из участников ОПГ отказался. Это был Марс Гиматов по прозвищу «Марсик». Тогда Курицин якобы спланировал убийство Гиматова. За помощью он обратился ко все тем же Фаттирахманову и Берендееву.

По версии следствия, 17 апреля 2003 года Гиматова пригласили якобы на встречу участников ОПГ. На Проспекте Победы Гиматова встретил Зубарев и посадили в машину другого участника ОПГ, Кириллова. О том, что должно случиться дальше, ни Кириллов, ни Гиматов не знали.

Вместе они поехали за город, где остановились на проселочной дороге, недалеко от деревни Кирпичное Спасского района. Там Гиматов вышел, для того чтобы справить нужду. В этот момент сзади к нему подкрался Зубарев, схватил его со спины за шею и нанес восемь ударов ножом – Марс Гиматов умер на месте.

После Зубарев потребовал от Кириллова помочь ему избавиться от тела и улик. Вместе они оттащили труп Гиматова в ближайшую посадку, где отрубили ему голову и кисти рук. Голову впоследствии сожгли, предварительно облив бензином. А руки выкинули в поле.