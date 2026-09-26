В Татарстане завершается капремонт соцобъектов и многоквартирных домов

В Татарстане реализация программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов находится в активной фазе. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Из 96 объектов отрасли «Здравоохранение» в работе остаются 12, из них 8 – стационары. В целом по программе выполнение составляет 93%. За прошедшие две недели завершили объект в Казани. Также в работе находятся 4 поликлиники с общим выполнением по программе 92%.

По отрасли молодежной политики в текущем году из 24 объектов остается отремонтировать 2. Это здание центра психолого-педагогической помощи в Балтасинском районе, по которому закрыто 62% от общего объема работ, и один молодежный центр в Набережных Челнах с выполнением 72%.

В отрасли «Культура» в работе остаются 7 объектов из 38, из них 2 – сельские дома культуры. В целом по программе выполнение составляет 86%. За прошедшие две недели завершили объект в Высокогорском и Зеленодольском районах. Еще один незавершенный объект – детская школа искусств в Сабинском районе, выполнение – 60%. Также в работе находятся 4 других учреждения отрасли с выполнением 82%. За отчетный период завершили два объекта в Апастовском и Буинском районах.

Совместно с Министерством спорта реализуются программы по ремонту 25 объектов. Работы выполнены на 94%. За прошедшие две недели завершили два объекта в Дрожжановском районе и Казани.

По отрасли «Экология» из 25 объектов остается реализовать 3. Выполнение по программе – 96%.

По республиканским программам, реализуемым по линии Министерства юстиции, МЧС и МВД, незавершенными остаются 6 объектов, в том числе 4 здания пожарных депо. Выполнение программы составляет 97%. За отчетный период завершили один объект в Заинском районе и два здания МВД. В этой части программа выполнена на 75%.

С завершением последнего объекта в Кукморском районе выполнили обязательства по капитальному ремонту зданий мировых судей. Два незавершенных объекта остаются в рамках других республиканских программ: здание, подведомственное Росгвардии, в Казани с выполнением 95% и военный комиссариат в Актанышском районе с выполнением 98%.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов также вышла на завершающий этап. В текущем году в нее входят 813 домов в 41 муниципальном образовании. Кроме того, запланирована замена 126 лифтов в 57 жилых домах в 6 муниципалитетах. На сегодня работы ведутся в 271 многоквартирном доме в 33 муниципалитетах. Завершены работы в 460 домах, из них за прошедшие две недели – в 117 домах в 20 муниципалитетах. Общее выполнение по программе составляет 95%.

Согласно сообщению, одним из основных вопросов остается подготовка к предстоящему отопительному периоду. Несмотря на теплую погоду, решение о его начале уже принято в 27 муниципальных образованиях, из них 26 начали пуск тепла.

В августе текущего года собираемость платежей за ЖКУ составила 98,6%, что на 2,6% выше аналогичного периода прошлого года. За январь–август средний показатель по республике составил 99,2%, что на полпроцента выше прошлогоднего. Среднегодовой уровень – 99,7%, также на полпроцента выше. Доля платежей в электронном формате достигла 81,6%.

Сумма просроченной задолженности за газ на 1 сентября 2026 года составила 213,5 млн рублей, что на 6,5 млн меньше, чем годом ранее. По электроэнергии за год зафиксировано снижение долга на 9,5 млн рублей: на 1 сентября совокупная сумма составила 10 млн 300 тысяч рублей. По тепловой энергии задолженность управляющих компаний перед «Татэнерго» снизилась на 48,5 млн рублей и составляет 73 млн 400 тысяч рублей.