«Обезличенная журналистика умерла»: какое будущее ждет медиасферу

В Нижнекамске завершился фестиваль «Новые медиа», ключевой темой которого стала журналистика будущего. Какими качествами важно обладать сегодняшнему журналисту, какую роль в его работе играют новые технологии и как современные реалии меняют новости - в репортаже «Татар-информа».





Фото: сайт Нижнекамского муниципального района

«Важна окраска информации личным отношением и опытом»

Фестиваль «Новые медиа» в Нижнекамске собрал более 100 журналистов со всей республики (всего на участие в фестивале заявлялись 196 человек с 288 конкурсными проектами). Общий призовой фонд «Новых медиа» с конкурсом в четырех номинациях – «Личный бренд», «Вирусный ролик», «AI-журналистика» и «Эффективная графика» – составил 1 миллион рублей. А целью его проведения было «выявление талантливых журналистов, SMM-специалистов, веб-редакторов и создателей контента в Татарстане».

На протяжении трех дней в столице нефтехимии обсуждали главные вызовы в медиасфере: как добиться доверия аудитории, как применять новые технологии и многие другие. «Татар-информ» решил выяснить у участников форума, какими качествами, по их мнению, должен обладать журналист сегодня, чтобы быть актуальным завтра.

«Источников информации сейчас очень много. Поэтому важна ее окраска личным отношением и опытом. Фестиваль «Новые медиа» как раз об этом. Даже рядовому событию нужно придавать особый окрас, чтобы привлечь внимание аудитории», - отметил в беседе с корреспондентом информагентства руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Айдар Салимгараев: «Много лет существовала тенденция к обезличиванию новостей. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону» Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Много лет существовала тенденция к обезличиванию новостей, а сейчас маятник качнулся в обратную сторону, и на первый план, в силу перенасыщения информацией, выходит личность журналиста, добавил он.

«Базовый навык журналиста - критическое мышление»

Важно не отходить и от главных заповедей журналиста: фактчекинга и общей грамотности. Первое в наше время особенно актуально, так как в интернете распространяется множество фейков, ответила на вопрос «Татар-информа» руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

«Базовый навык журналиста - критическое мышление. Любую информацию важно перепроверять, ведь за каждую публикацию нужно нести ответственность», - подчеркнула она.

Необходимым навыком остается и общая подкованность журналиста. Нужно понимать, где искать первоисточник и можно ли ему доверять, добавила Галимова.

Фото: сайт Нижнекамского муниципального района

«Умение работать с искусственным интеллектом тоже важно. Очень легко залить справку в ИИ, чтобы он сделал новость. Но он может ошибаться, нужно это перепроверять. Да и нельзя всегда полагаться на него. Журналистика - это как мышца, которую всегда надо тренировать», - заключила руководитель пресс-службы Раиса РТ.

«Главное качество - умение работать с аудиторией и накапливать ее»

Мнение о том, что личность журналиста выходит на первый план, подтвердил и гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Обезличенная, сухая, новостная информационная журналистика умерла. К этому привел ряд причин: огромное количество информационных источников, автоматизация всех этих процессов, искусственный интеллект. Все это создает ситуацию, когда нужна авторская журналистика мнений. Главное качество сегодняшнего журналиста - это умение работать с аудиторией, накапливать ее. Главный индекс качества его работы - это та аудитория, которая есть у него в социальных сетях. Это то, насколько у него есть свой бренд, имя, почерк, характер. Умение подать информацию через себя - ключевой навык», - пояснил он.

Фото: соцсети медиахолдинга НТР

В то же время развитие технологий повышает спрос на фактчекинг. ИИ может играть в две стороны: с одной стороны, он обезличивает материал при неосмотрительном использовании, с другой, он может быть большим помощником журналиста и кратно повысить качество его труда при грамотном применении, уверен Садыков.

«Журналист должен сделать свое мышление пластичным»

Медиасфера сегодня проходит этап большой эволюции. Нужно изменить свое мышление в соответствии с новыми реалиями, уверен руководитель медиа «КАЕН» и «Кингоф медиа» Роман Королев.

«Сегодняшним медийщикам нужно постоянно саморазвиваться. Очень важны образовательные мероприятия. Но ключевой момент и главное качество, которое необходимо сегодня специалистам - это гибкость мышления. Они должны уметь постоянно адаптироваться. Журналист должен сделать свое мышление пластичным», - отметил в беседе с «Татар-информом» Королев.

Фото: соцсети медиахолдинга НТР

По его словам, нынешние реалии требуют от медийщиков производства огромного количества единиц контента. И для них важно не забывать, что они делают, для кого и какие перед ними стоят задачи.

Данный материал создан при помощи искусственного интеллекта, но не им. Ни один журналистский навык не пострадал.