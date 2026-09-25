Номинальная зарплата россиян к 2029 году вырастет до 137 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная зарплата жителей России к 2029 году вырастет на 35%, по сравнению с 2025 годом. Однако реальные доходы покажут существенно меньший рост, а по мнению эксперта, если экономика не вернется к активному росту, то ждать рост и вовсе не стоит. Подробнее о прогнозе экономического развития – в материале «Татар-информа».





Согласно данным минстерства, в в этом году ожидается рост средних номинальных зарплат на 10,3% – до 112,3 тыс. рублей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среднемесячная номинальная зарплата россиян в 2029 году достигнет 137,4 тыс. рублей, что на 35% больше, чем по итогам 2025 года. Эти показатели следуют из базового прогноза социально-экономического развития страны на 2027-2029 годы, опубликованного министерством экономического развития России.

Согласно данным минстерства, в в этом году ожидается рост средних номинальных зарплат на 10,3% – до 112,3 тыс. рублей. В следующем году темпы роста замедляться до 6,8% – зарплаты ожидаются на уровне 120 тыс.рублей. А в 2028 и 2029 годах ежегодное увеличение составит примерно 7% – до 128 тыс. рублей в 2028 и 137,2 тыс. в 2029.

При этом, рост реальных зарплат будет на порядок ниже. В 2026 он ожидается в районе 4%, в 2027 году на 1,8%, в 2028 – 2,4%, и на 3% в 2029 годах. А реальные располагаемые доходы населения, вырастут на 1% в 2026 году и на 1,4% в 2027-м, 2,4% в 2028 и 2,7% в 2029 годах.

«Российская экономика в 2026 году сбавила обороты и ситуация на рынке труда стала для работников сложнее. И как следствие мы больше не наблюдаем тенденции интенсивного роста номинальной и реальной заработной платы», – заявил «Татар-информу» директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов.

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По его словам, рынок для работников становится менее комфортным и как следствие, «едва ли стоит ожидать роста реальной заработной платы вообще, если экономика не вернется к активному росту».

«И если работодатели видят, что особого смысла ее повышать нет – в том плане, что людей вы не потеряете, если зарплату вы не повысите, ну так они и не будут этого делать», – считает экономист.

Говоря о региональных разрывах, когда в регионах лидерах ситуация складывается куда лучше, чем в остальных субъектах России, Колташов отметил, что Москва может может оказаться наиболее депрессивной по динамике роста зарплат. А вот крупные региональные города, включая Казань, наоборот – начнут чувствовать себя лучше.

«Как пример, из-за избыточного расширения сферы услуг все лето закрывались кофейни, просто из-за их большого числа. Рестораны начали устраивать акции на бесплатные напитки. Другая сторона – недвижимость. Потеря продаж новостроек и при этом очень высокие цены на них, которые не снижаются», – заявил эксперт.

Он добавил, что целый ряд офисных компаний начал переезжать в соседние регионы, где цены на аренду недвижимости ниже, чем в столице, что создает новые рабочие места и условия для улучшения экономики в этих регионах.