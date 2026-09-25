Татарстанцы получили консультации по вопросам дошкольного образования

В Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся Всероссийский день приема родителей дошкольников. Мероприятие прошло в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников при поддержке федерального партийного проекта «Новая школа».

На «горячей линии» вопросы татарстанцев рассматривали депутат Госсовета Татарстана, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева, Уполномоченный по правам ребенка в РТ, председатель Регионального координационного совета сторонников партии Светлана Захарова, начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева, ведущий консультант отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Светлана Закирова, замначальника отдела по работе с дошкольными учреждениями Управления образования Казани Альфия Халилова, председатель РОО «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов и директор Центра коррекции развития и поведения для особенных детей «Детки-Конфетки» Гульнара Сиразиева.

«Дошкольное образование – это первый и очень важный этап в жизни каждого ребенка и его семьи. Именно поэтому мы стараемся, чтобы у родителей была возможность напрямую задать волнующие их вопросы профильным специалистам и получить компетентные ответы», – отметил руководитель Приемной Камиль Садриев.

Одной из наиболее актуальных тем стала доступность дошкольного образования. Родители из активно застраивающихся районов республики рассказали о нехватке мест в существующих детских садах и медленном продвижении очереди. По их словам, несмотря на обращения, ситуация пока не меняется.

Также татарстанцы поднимали вопросы организации образовательного процесса. Родители рассказывали о проблемах с дисциплиной в группах, нехватке дежурных групп и влиянии платных услуг на основной учебный процесс. Кроме того, они интересовались правилами размещения фотографий и видео с мероприятий в родительских чатах.

Отдельно обсуждались права детей с ОВЗ, условия их пребывания в детских садах и организация сопровождения. Родители также спрашивали, как разрешать конфликты между детьми и переводить ребенка в группу в соответствии с возрастом.

Тем, кто только готовится к поступлению ребенка в детский сад, специалисты разъяснили порядок постановки в электронную очередь и перечень необходимых документов.

Все обращения взяты в работу. По части вопросов специалисты дали разъяснения непосредственно в ходе приема, остальным заявителям направят письменные ответы.