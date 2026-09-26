В ГАИ предупредили о штрафах за незаконный мотопробег 26 сентября в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Госавтоинспекции Казани предупредили о недопустимости проведения мотопробега без согласования.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 26 сентября в Казани планируется неофициальное закрытие мотосезона. Например, в одном из городских мотосообществ приглашали водителей собраться на Площади Тысячелетия.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, никаких уведомлений о проведении мероприятий в Администрацию города не поступало. Участникам незаконного пробега могут выписать крупные штрафы – до 30 тыс. рублей за организацию, до 20 тыс. за участие, а также до 50 тыс. за вовлечение детей.

На территории города будет усилен контроль за движением. Организаторов настоятельно призвали отменить мероприятие.