Российский деловой центр в Афганистане: у трудовой миграции есть потенциал

Фото: Российского делового центра в Афганистане

В Российском деловом центре в Афганистане рассказали, что в последнее время к нему поступает множество запросов – как от СМИ, так и от бизнес‑сообществ. Их авторы просят прокомментировать мнения экспертов об отсутствии перспектив развития торгово‑экономических отношений России с Афганистаном, в частности о привлечении афганских рабочих в РФ.

В деловом центре считают, что оснований для столь пессимистичных прогнозов нет. Товарооборот между Афганистаном и Россией активно растёт, укрепляются связи между бизнес‑сообществами двух стран. Об этом свидетельствует, например, почти двукратное увеличение доли несырьевого экспорта российской продукции в Афганистан. На паритетных условиях развиваются и инвестиционные программы. В качестве примера можно привести проект по реконструкции и увеличению производственной мощности завода азотных удобрений «Куди Барг».

Российский бизнес активно привлекает профильных афганских специалистов и организует для них курсы повышения квалификации.

Что касается трудовой миграции, то ситуация, по мнению ведомства, тоже не столь неблагоприятна. Ведётся взаимодействие между министерствами труда России и Афганистана.

Одной из главных причин негативных прогнозов называют недостаточное знание русского языка. Однако и эта проблема постепенно решается: в Афганистане растёт число изучающих русский язык. Так, Алтайский педагогический университет организовал в Кабуле Центр открытого образования. Кроме того, Русский дом в Кабуле регулярно проводит конференции, семинары и обучающие занятия для афганской молодёжи, которая хочет продолжить обучение в России.

«Недавно в Кабуле мы совместно с Русским домом провели конференцию „Россия и Исламский мир“. Желающих принять участие оказалось так много, что организаторы не смогли разместить всех в конференц‑зале. Делегация Афганистана уже семь лет подряд участвует в Международном исламском экономическом форуме KazanForum. Каждый год в рамках этого казанского форума мы проводим конференцию „Россия – Афганистан“ с участием членов правительств России и Афганистана, а также руководителей бизнеса», – рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Он также отметил, что в этом году на площадке KazanForum прошло заседание российско‑афганской межправительственной комиссии, организованное Российским деловым центром. В следующем году запланировано межправительственное совещание двух стран, в ходе которого планируется подписать соглашение о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.