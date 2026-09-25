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Общество 25 сентября 2026 12:51

В Татарстане по нацпроекту отремонтирован мост через Секинесь длиной 27 метров

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В Новошешминском районе РТ отремонтирован мост через реку Секинесь протяженностью 27 метров на автодороге Азеево – Черемшан – Шентала – Слобода Черемуховая. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На мосту и подходах уложена новая дорожная одежда, проведено обустройство прилегающей территории. После проведенного ремонта временные площадки и объездная дорога были разобраны, выполнена рекультивация земель. Территория приведена в нормативное состояние», – отметили в министерстве.

Рабочие возвели новые опоры и пролетное строение, выполнили устройство сопряжений моста с насыпью подходов, деформационных швов и мостового полотна. Кроме того, специалисты смонтировали водосбросные лотки и ливневые очистные сооружения.

Для безопасности установлены перильное и барьерное ограждения, а также оцинкованные металлические лестничные сходы.

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт моста
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