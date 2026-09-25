Мэрия Челнов показала, как выглядит обновленный концертный зал Сары Садыковой

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мэрия Набережных Челнов показала, как выглядит концертный зал Сары Садыковой после капитального ремонта. Фотографии опубликованы на официальном сайте Автограда.

История концертного зала началась 10 июня 1988 года, а уже в июле здесь прошел первый концерт с участием Венеры Ганеевой и Айдара Файзрахманова. В 2000 году площадке было присвоено имя знаменитой татарской певицы и композитора Сары Садыковой.

После капитального ремонта объект кардинально изменил облик, став высокотехнологичным и многофункциональным центром. В частности, в зрительном зале на 716 мест оборудовали амфитеатр, что гарантирует идеальный обзор сцены.

На первом этаже расположены касса, просторный гардероб, комната для почетных гостей, четыре современные гримерные и санитарные зоны. Второй этаж отведен под административно-технический блок: там разместились приемная директора, бухгалтерия, администраторская и звукорежиссерская.

Отделка выдержана в стиле современного минимализма. В интерьере сочетаются светлые и темные тона, но главный акцент сделан на зеленом цвете, который ассоциируется с татарским колоритом.

Особое внимание уделено главной архитектурной детали – лестнице. Вдоль нее установлены светильники в виде световых волн. По задумке авторов идеи, они символизируют вдохновение и творческий подъем артистов.

В обновленном зале предполагается проводить примерно 200 мероприятий в год. Здесь будут выступать звезды татарской и российской эстрады, проходить масштабные фестивали и городские праздники.

В мэрии Челнов заверили, что социальная направленность учреждения сохранится: на концерты продолжат приглашать ветеранов, участников специальной военной операции, инвалидов, многодетные семьи и пенсионеров. Продолжится и традиция проведения ежегодного фестиваля, посвященного творчеству Сары Садыковой.

Сегодня обновленный зал осмотрел посетивший Автоград Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах можно прочитать в материале «Татар-информа».

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.