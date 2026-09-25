Мэрия Челнов показала, как выглядит обновленный концертный зал Сары Садыковой
Мэрия Набережных Челнов показала, как выглядит концертный зал Сары Садыковой после капитального ремонта. Фотографии опубликованы на официальном сайте Автограда.
История концертного зала началась 10 июня 1988 года, а уже в июле здесь прошел первый концерт с участием Венеры Ганеевой и Айдара Файзрахманова. В 2000 году площадке было присвоено имя знаменитой татарской певицы и композитора Сары Садыковой.
После капитального ремонта объект кардинально изменил облик, став высокотехнологичным и многофункциональным центром. В частности, в зрительном зале на 716 мест оборудовали амфитеатр, что гарантирует идеальный обзор сцены.
На первом этаже расположены касса, просторный гардероб, комната для почетных гостей, четыре современные гримерные и санитарные зоны. Второй этаж отведен под административно-технический блок: там разместились приемная директора, бухгалтерия, администраторская и звукорежиссерская.
Отделка выдержана в стиле современного минимализма. В интерьере сочетаются светлые и темные тона, но главный акцент сделан на зеленом цвете, который ассоциируется с татарским колоритом.
Особое внимание уделено главной архитектурной детали – лестнице. Вдоль нее установлены светильники в виде световых волн. По задумке авторов идеи, они символизируют вдохновение и творческий подъем артистов.
В обновленном зале предполагается проводить примерно 200 мероприятий в год. Здесь будут выступать звезды татарской и российской эстрады, проходить масштабные фестивали и городские праздники.
В мэрии Челнов заверили, что социальная направленность учреждения сохранится: на концерты продолжат приглашать ветеранов, участников специальной военной операции, инвалидов, многодетные семьи и пенсионеров. Продолжится и традиция проведения ежегодного фестиваля, посвященного творчеству Сары Садыковой.
Сегодня обновленный зал осмотрел посетивший Автоград Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах можно прочитать в материале «Татар-информа».
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.