Динамовцы Татарстана привезли два золота с чемпионата мира по хапкидо

Фото: Федерация хапкидо РТ

Татарстанские спортсмены, представляющие ФСО «Динамо» РТ, привезли две золотые и одну бронзовую медали с чемпионата мира по хапкидо, который прошел на берегу озера Иссык‑Куль в Кыргызстане.

По итогам турнира призовые места среди татарстанцев распределились следующим образом:

Семен Фролов (весовая категория 74 кг) – 1‑е место;

Анастасия Погорелова (весовая категория 57 кг) – 1‑е место;

Полина Шмелькова (весовая категория 55 кг) – 3‑е место.

Фото: Федерация хапкидо РТ

«Поздравляю наших спортсменов с блестящим выступлением на чемпионате мира по хапкидо! Фролов Семен, Погорелова Анастасия! Ваши золотые медали – это результат огромного труда, дисциплины и настоящей спортивной воли. Шмелькова Полина, твоя бронза – не менее ценный вклад в общий успех команды», – обратился к спортсменам президент Федерации хапкидо РТ Александр Кутлунин.

«Вы достойно представили ФСО „Динамо“ РТ и Татарстан на международной арене, показали, что наша школа хапкидо – одна из сильнейших. Спасибо каждому за самоотдачу, за то, что не сдались даже в самых сложных поединках», – добавил руководитель федерации.