Валиева или Трусова: фактор Тутберидзе или чье возвращение получилось громче

Прокаты в Москве показали контраст: у Трусовой — чистый четверной лутц, у Валиевой — ошибки и слезы. Причина не только в форме. Серебряный призер ЧМ Алена Леонова разобрала нюансы — и объяснила, почему не считает уход Валиевой от Тутберидзе предательством. Но чье возвращение окажется устойчивым - в материале «ТИ-Спорта».





Александра Трусова, Камила Валиева, Этери Тутберидзе

Коллаж: Ирина Донова / «Татар-информ»; Фото: телеграм-канал фигуристки Трусовой, скриншоты с трансляций Первого канала

Четверной у Трусовой и слезы счастья Валиевой

Контрольные прокаты по фигурному катанию в Москве 19–20 сентября 2026 года расставили акценты жестко: Александра Трусова (Игнатова) чисто исполнила четверной лутц и выглядела уверенно, Камила Валиева ошибалась и расплакалась на льду. За разницей в форме стоит не только спортивная подготовка, но и выбор тренерского штаба. Трусова осталась у Этери Тутберидзе и получила точечную работу, Валиева ушла в академию Татьяны Навки.

Семья Игнатовых Фото: соцсети фигуристки

Трусова родила сына Михаила в августе 2025 года и уже примерно через полгода вернулась к соревновательной форме. В январе 2026-го она выступила на чемпионате России по прыжкам, в июне возобновила полноценные тренировки и вошла в расширенный состав сборной. В начале сентября она впервые за четыре года вышла на международный лед на Kinoshita Group Cup в Японии, чисто откатала короткую и произвольную программы и взяла серебро, набрав 221,06 балла.

На контрольных прокатах в Москве Трусова продолжила в том же духе. В короткой она чисто исполнила тройной лутц и каскад. В произвольной открыла программу четверным лутцем, и зал встал. Тутберидзе, наблюдая с борта, коротко бросила: «Очень, прям вообще». Сама Трусова призналась, что сильно нервничала, хотя это был всего лишь прокат без оценок.

«ТИ-Спорт» узнал мнение о ситуации у эксперта, у Алены Леоновой — серебряного призера чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию. Леонова считает, что ключевая переменная здесь — не столько тренерский штаб, сколько личное решение и мотивация самой спортсменки.

— Если мы рассматриваем ситуацию с той стороны, что у Камилы тяжелая история с допингом, морально тяжелая. Сейчас опять ее отстраняют. Ну, то есть, представляете, что у человека в голове. С другой стороны, она же может выступать в России, ее все очень любят и ждут любого ее выступления — неважно, шоу это или соревнования. Но видите, сейчас сложно в ее состоянии ей как-то собраться, — сказала Леонова.

Камила Валиева Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Она добавила, что надеется на возвращение Валиевой к оптимальной форме: «Я думаю, что со временем, надеюсь к чемпионату России, она подойдет в оптимальной форме. Не все ужасно», – пояснила она.

Что касается Трусовой, Леонова подчеркивает: «Успех, прежде всего, заслуга самой фигуристки, а не тренерского штаба. А что касается Саши и Тутберидзе — здесь Саша, во-первых, сама выбрала этот путь. И мне кажется, что Тутберидзе скорее всего не проводила какую-то более тщательную работу или что-то еще: каждый способен в силу своих возможностей тренироваться, работать и так далее.

Она уже сотворила историю. Это раз. И мне кажется, что вот это второе место в Токио вообще просто окрыляет. Мне кажется, она даже не ожидала, в какой форме находится. Я думаю, что это все-таки больше ее заслуга — это она сделала с собой то, что сейчас мы наблюдаем. Понятно, помогают, всячески идут навстречу, они как-то договариваются, когда она будет ходить на тренировки, вот эти все нюансы, моменты. Понятно, это все выстраивается, и с Этери Георгиевной они это все обговаривают, режим какой-то. Потому что, мне кажется, если человек не хочет, его не заставить. Но так, как хочет Саша, — это просто что-то невероятное», – восторгается Леонова.

«Не предательство, а накопительный эффект»: Леонова об уходе Валиевой от Тутберидзе

Валиева вернулась после четырехлетней дисквалификации, которая завершилась в декабре 2025 года. Контрольные прокаты стали для нее первым выходом в рамках официальных прокатах на лед с 2023 года. Она ушла от Тутберидзе и присоединилась к академии Татьяны Навки, где тренируется под руководством Светланы Соколовской.

Выступление получилось тяжелым. В произвольной она заменила запланированный четверной тулуп на двойной, упала с двойного флипа, а последний сальхов скрутила только в два оборота — явный недокрут. После программы Валиева заплакала на льду, закрыв лицо руками. В интервью она объяснила, что ей нужно больше времени, чтобы справиться с эмоциональным давлением.

Камила Валиева и Александра Трусова Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Леонова обращает внимание, что дело здесь не только в спортивной форме, но и в моральном грузе, который тянет Валиеву. А есть еще и эмоциональный багаж — допинговая история, дисквалификация, отзыв нейтрального статуса.

«Сейчас это все из-за того, что ее просто морально убивают вот этими новостями», — говорит Леонова.

Сама Навка заявила, что Валиева приняла решение сама: «Она сказала: "Я решила, я не хочу туда возвращаться, я не чувствую, что там все еще нужна"».

Леонова не считает уход Валиевой предательством и объясняет его накопительным эффектом. Отвечая на вопрос, есть ли у Тутберидзе ощущение предательства или это было ожидаемое расставание, эксперт ставит точку.

Этери Тутберидзе и Камила Валиева Фото: скриншот с трансляции Первого канала

— Про историю с допингом, что касается Камилы, ухода ее. Я думаю, что там просто все накопилось как-то. Мне кажется, это действительно был накопительный эффект. И Олимпиада, допинг, что в дальнейшем последовало за всеми этими историями. Я даже не буду говорить, кто прав, кто виноват — в ситуации, когда не найдем этих людей, кто прав, кто виноват. Но Камила решила попробовать что-то другое, она решила, может быть, как-то переключиться, отойти от этого всего, и из-за этого поменяла штаб. Я точно не могу вам сказать, но явно не предательство — о предательстве тут речи нет. Поэтому мне кажется, обоюдно все поняли, — заявила Леонова.

Кто фаворит внутреннего сезона: Леонова оценивает шансы Трусовой и Валиевой

Трусова четверным лутцем доказала, что возвращение после родов не требует жертвы технической сложностью. Валиева ошибками и слезами показала, что смена обстановки и зона комфорта не равна автоматическому результату. Тутберидзе — не единственно верный ответ, но пример Трусовой как минимум доказывает одно: ее система способна вернуть в конкурентный строй взрослую фигуристку, пережившую роды и годы вне льда, а не только выжать максимум из девочки на пару сезонов.

При этом Леонова предостерегает от поспешных выводов в обе стороны. Отвечая на вопрос, кто будет главным фаворитом внутреннего сезона и есть ли у Валиевой реальный шанс вернуться на уровень до 2022 года, эксперт не спешит списывать со счетов никого.

Александра Трусова Фото: скриншот с трансляции Первого канала

— Если Трусова продолжит в том же духе — я очень верю, что продолжит, потому что иногда за таким резким скачком может следовать провал, чего не хотелось бы. Потому что Саша сейчас показывает то, что она явный лидер в нашей сборной. И она будет пытаться выиграть чемпионат России. Что для меня не будет сюрпризом на самом деле, — говорит Леонова.

Но, конечно, я не хочу списывать Валиеву со счетов. Потому что я надеюсь, что все-таки у нее произойдет немножко позже прирост формы — у всех по-разному он проходит. Получается, что Саше главное сохранить это до декабря, а Камиле — наверстать и зафиксировать, – добавляет Алена.

Cветлана Соколовская – новый тренер Камилы Валиевой Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Что касается возвращения Валиевой на прежний уровень, Леонова осторожна в прогнозах, но не исключает его:

— А что касается вернуться на уровень. Я думаю, что да. Понятно, тройной аксель может быть еще не готов, но там четверной тулуп. Понятно, что столько четверных мы не увидим, сколько прыгали раньше девчонки — это я за обеих девчонок говорю. Но все равно Камиле надо все мысли в голове собрать, – подытожила эксперт.

у Трусовой сейчас есть форма и результат, у Валиевой — время и задача собраться. Чемпионат России в декабре покажет, чье возвращение окажется не просто громким, а устойчивым.