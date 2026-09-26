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Происшествия 26 сентября 2026 11:18

Мотоцикл загорелся, столкнувшись с двумя авто на Сухой реке в Казани

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Мотоцикл загорелся, столкнувшись с двумя авто на Сухой реке в Казани
Фото: канал МАКС Казань на максималках

О том, что на Сухой реке в Казани загорелся мотоцикл, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, возгорание произошло после ДТП.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, мотоцикл столкнулся с двумя автомобилями. Двигаясь в сторону выезда из города, водитель Ford не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом, ехавшим в попутном направлении. От удара мотоцикл выбросило на встречку, где в него влетела Toyota.

Мотоцикл загорелся. Управлявшая им девушка получила травмы.

#дтп с мотоциклом
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