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Общество 24 сентября 2026 14:37

«КАМАЗ» начнет производство и поставку электробусов особо большого класса

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«КАМАЗ» начнет производство и поставку электробусов особо большого класса
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году компания «КАМАЗ» начнет производство и поставку электробусов особо большого класса. Об этом сообщил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Руслан Козадаев на конференции «Пассажирский транспорт: Стратегия 2036» на форуме COMTRANS-2026 в «Казань Экспо».

«Я думаю, что уже до конца года все их увидят на дорогах, пока Москвы, а потом и дальше по всей стране», – сказал он.

По словам Козадаева, «КАМАЗ» производит два типа электробусов, которым подходит ночная зарядка и ультрабыстрая зарядка. Он добавил, что электробус большого класса поколения А5 компания также выпускает и предлагает городам России.

«У нас также введен в производство новый троллейбус. Как раз в Казани мы завершили тестовую эксплуатацию этого транспортного средства. Надеемся, что этот тип транспортного средства будет развиваться и найдет достойную потребность в городах России», – подчеркнул директор по пассажирскому транспорту.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#камаз #электробус камаз
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