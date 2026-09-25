Госавтоинспекция Казани проводит рейды во время Всероссийской недели БДД

В Казани Госавтоинспекция проводит рейды во время недели безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ведомство. Автоинспекторы выявляют нарушителей скоростного режима, правил перевозки детей, а также нетрезвых водителей.

Рейды ГАИ позволили пресечь 1622 нарушения ПДД, среди них –290 фактов непредоставления водителями движения пешеходам, 38 нарушений перевозки детей без удерживающих устройств и 41 факт нарушений ПДД пешеходами. Задержано 11 пьяных водителей, 70 тонированных автомобилей. Выявлено 97 фактов проезда на красный свет, из которых 14 – грубые повторные проезды перекрестков на запрещающий сигнал светофора в течение одного года, а также 4 выезда на встречную полосу.

Организаторами Недели БДД совместно выступают Министерство внутренних дел России и Министерство просвещения РФ. Оператором серии просветительских и интерактивных мероприятий является Общероссийская общественная детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения» (ЮИД).