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Общество 25 сентября 2026 09:44

Госавтоинспекция Казани проводит рейды во время Всероссийской недели БДД

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Госавтоинспекция Казани проводит рейды во время Всероссийской недели БДД

В Казани Госавтоинспекция проводит рейды во время недели безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ведомство. Автоинспекторы выявляют нарушителей скоростного режима, правил перевозки детей, а также нетрезвых водителей.

Рейды ГАИ позволили пресечь 1622 нарушения ПДД, среди них –290 фактов непредоставления водителями движения пешеходам, 38 нарушений перевозки детей без удерживающих устройств и 41 факт нарушений ПДД пешеходами. Задержано 11 пьяных водителей, 70 тонированных автомобилей. Выявлено 97 фактов проезда на красный свет, из которых 14 – грубые повторные проезды перекрестков на запрещающий сигнал светофора в течение одного года, а также 4 выезда на встречную полосу.

Организаторами Недели БДД совместно выступают Министерство внутренних дел России и Министерство просвещения РФ. Оператором серии просветительских и интерактивных мероприятий является Общероссийская общественная детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения» (ЮИД).

#безопасность дорожного движения #госавтоинспекции казани #гибдд
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