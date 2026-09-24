Право или хаос? Что нужно и что не нужно менять в законах, обсуждали в Казани
Участники юридического форума в Казани рассмотрели регулирование ESG, развитие ИИ и ответственность бизнеса
«Как мы можем отвечать за то, что потребитель выкинул шину в овраг?» – глава «Татнефти» Маганов на юридическом форуме в Казани говорил о перекосах в ответственности производителя и конкуренции с продавцами на маркетплейсах, а председатель ВЭБ.РФ Шувалов задавался вопросом, нужен ли России закон об ESG.
Федеральные гости – Шувалов и Крашенинников
Сегодня в новом здании театра имени Галиасгара Камала в Казани собрались около 2 тыс. участников V Казанского международного юридического форума. В этом году на него приехали представители 74 городов России и 30 стран. Среди ключевых спикеров – председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Шувалов – давний партнер Татарстана: в разных должностях он неоднократно приезжал в республику. Еще будучи первым вице-премьером правительства России, он возглавлял оргкомитет Универсиады-2013 в Казани. Сейчас в республике реализуется ряд проектов с участием ВЭБ.РФ, который возглавляет Шувалов, с общим объемом финансирования около 417 млрд рублей.
Крашенинников же постоянный участник Казанского юридического форума. В 2025 году возглавляемый им комитет Госдумы рассматривал законопроект о реформе местного самоуправления. Татарстан выступил против безальтернативного перехода на одноуровневую систему: Госсовет республики направил возражения, депутаты внесли более 50 поправок, 25 из них – о сохранении двухуровневой модели. Вопрос неоднократно обсуждался на федеральном уровне при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В итоге в закон внесли возможность для регионов самостоятельно выбирать модель МСУ. Для Татарстана это означало возможность сохранить действующую двухуровневую систему.
Право или Хаос
«К праву некоторые пренебрежительно относятся, но нам должно быть всем очевидно, что антипод права – это хаос. Поэтому для человечества нет вариантов никаких – только право», – с таких слов председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова в Казани стартовал V Казанский международный юридический форум.
За пять лет число участников форума выросло в пять раз – с 400 до 2 тыс. человек.
«За пять лет Казанский юридический форум стал эффективной площадкой, где профессиональное юридическое сообщество, органы публичной власти, науки и бизнеса могут обсудить значимые вопросы права», – заявил на открытии форума Минниханов.
Он подчеркнул актуальность темы устойчивого развития и привел примеры татарстанских компаний, которые придерживаются принципов ESG: «Татнефть», СИБУР, банк «Ак Барс», «Технополис «Химград».
«Принципы устойчивого развития находят свое воплощение в конкретных бизнес-решениях, приобретают все более выраженную практическую ценность и приносят измеримую пользу», – отметил Раис.
Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что именно на Казанском форуме была озвучена идея создания Ассоциации городов стран БРИКС+, которая уже реализована. На нынешнем форуме запланировано подписание соглашения с организаторами рейтинга «Право-300», а в 2027 году впервые пройдет вручение премии для компаний регионального уровня.
ESG: отдельный закон — зачем?
Основной темой форума стала ESG-повестка – принципы экологической, социальной и корпоративной ответственности бизнеса. По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сегодня предпринимательство отличается от того, что было 30 лет назад: прибыль уходит на второй план, важнее – развитие города, региона и коллектива.
«Повестка живет, развивается, проникает в законодательство и корпоративное управление. Крупнейшие корпорации – СИБУР, «Русал» и другие – имеют специалистов по ESG. Они продвигают эту повестку», – сказал он.
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева добавила, что ESG-повестка занимает заметное место в юридической науке уже около 40 лет. При этом соответствующие стандарты носят рекомендательный характер и не закреплены в российском законодательстве как обязательные нормы.
«Отдельный закон об ESG не нужен. Эта повестка должна пронизывать все законодательство – экологическое, социальное, трудовое, корпоративное», – считает Хабриева.
К этому выводу пришли все участники сессии. Павел Крашенинников отметил, что в России и так достаточно большое количество нормативного массива.
При этом, по мнению участников форума, законодательство должно не только учитывать существующие экологические и социальные проблемы, но и успевать за изменениями в обществе. Метшин привел конкретный пример. Когда он начинал работать мэром, Казань вывозила 600 тонн мусора в день. Сейчас – 1,3 тыс. тонн.
«Никаких полигонов не хватит, если мы не будем ограничивать мусорообразование. Нужно воспитывать население с детского сада и школы. И важно, чтобы законодательство не просто поспевало за изменениями, а опережало их», – заявил мэр.
Ответственность производителя или потребителя?
Одним из главных вызовов для бизнеса участники назвали расширенную ответственность производителя. Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов назвал действующий механизм абсурдным:
«Когда на производителя повесили ответственность за безобразия потребителей и сказали: «Давайте платите», но не дали никаких инструментов, как с этим бороться».
В качестве примера он привел шинное производство. «Татнефть» выпускает более 10 млн шин в год и платит экологический сбор в размере 11 тыс. рублей с тонны. При этом, отметил Маганов, производитель не может отвечать за то, что потребитель выбросил шину в овраг.
«Как мы можем отвечать за то, что потребитель выкинул шину в овраг? Микрорезина хуже микропластика – о ней говорят меньше, а вреда больше», – сказал он.
У «Татнефти» есть технология «зеленой шины» – цифровая платформа с залоговой стоимостью, которая позволяет отслеживать каждую шину и стимулировать потребителя сдавать ее на переработку. Однако, по словам Маганова, законодатели не признают такой подход утилизацией, хотя в 90 странах мира он считается именно таким.
«Уже три года ходим по замкнутому кругу. А те, кто заводит шины через маркетплейсы, не платят ни пошлины, ни НДС, ни экологический сбор. Преимущество до 65% перед нашими производителями. Как с ними конкурировать? Это же наши законы», – отметил он.
Похожая ситуация складывается с пластиковой упаковкой: сейчас за выброшенную бутылку отвечает производитель. Маганов привел в пример Челябинск, где обсуждалась модель расширенной ответственности потребителя с залоговой стоимостью. Похожий принцип действовал и в Советском Союзе: при возврате пустой бутылки покупателю возвращали часть стоимости товара.
ИИ может «поедать» авторское произведение
Еще одной темой форума стало регулирование искусственного интеллекта. Закон об ИИ вступил в силу 1 сентября 2026 года, однако его статья 10 начнет действовать только с 1 марта 2027 года, сообщил Крашенинников.
По его словам, эта норма вызвала серьезные споры в юридическом сообществе. В частности, речь идет об использовании произведений, защищенных авторским правом, при работе искусственного интеллекта.
«Если вы правомерно приобрели авторское произведение, то вы можете его перерабатывать. Искусственный интеллект может его «поедать» и дальше использовать. Все права авторов, права телекомпаний, права газет уже не считаются», – пояснил Крашенинников.
Он отметил, что авторское сообщество, телеканалы и другие правообладатели выступают против такого подхода. Сейчас ведется работа над тем, чтобы найти баланс между развитием ИИ и защитой авторских прав.
«У нас есть поручение Администрации Президента. Мы пытаемся сделать мостики между искусственным интеллектом и естественным интеллектом – четвертой частью ГК, чтобы, с одной стороны, обеспечить правоохрану правообладателей, а с другой – не дать застопориться искусственному интеллекту», – заявил депутат.