Право или хаос? Что нужно и что не нужно менять в законах, обсуждали в Казани

«Как мы можем отвечать за то, что потребитель выкинул шину в овраг?» – глава «Татнефти» Маганов на юридическом форуме в Казани говорил о перекосах в ответственности производителя и конкуренции с продавцами на маркетплейсах, а председатель ВЭБ.РФ Шувалов задавался вопросом, нужен ли России закон об ESG.





«Отдельный закон об ESG не нужен. Эта повестка должна пронизывать все законодательство – экологическое, социальное, трудовое, корпоративное»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Федеральные гости – Шувалов и Крашенинников

Сегодня в новом здании театра имени Галиасгара Камала в Казани собрались около 2 тыс. участников V Казанского международного юридического форума. В этом году на него приехали представители 74 городов России и 30 стран. Среди ключевых спикеров – председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Шувалов – давний партнер Татарстана: в разных должностях он неоднократно приезжал в республику. Еще будучи первым вице-премьером правительства России, он возглавлял оргкомитет Универсиады-2013 в Казани. Сейчас в республике реализуется ряд проектов с участием ВЭБ.РФ, который возглавляет Шувалов, с общим объемом финансирования около 417 млрд рублей.

Крашенинников же постоянный участник Казанского юридического форума. В 2025 году возглавляемый им комитет Госдумы рассматривал законопроект о реформе местного самоуправления. Татарстан выступил против безальтернативного перехода на одноуровневую систему: Госсовет республики направил возражения, депутаты внесли более 50 поправок, 25 из них – о сохранении двухуровневой модели. Вопрос неоднократно обсуждался на федеральном уровне при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В итоге в закон внесли возможность для регионов самостоятельно выбирать модель МСУ. Для Татарстана это означало возможность сохранить действующую двухуровневую систему.

Павел Крашенинников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Право или Хаос

«К праву некоторые пренебрежительно относятся, но нам должно быть всем очевидно, что антипод права – это хаос. Поэтому для человечества нет вариантов никаких – только право», – с таких слов председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова в Казани стартовал V Казанский международный юридический форум.

За пять лет число участников форума выросло в пять раз – с 400 до 2 тыс. человек.

«За пять лет Казанский юридический форум стал эффективной площадкой, где профессиональное юридическое сообщество, органы публичной власти, науки и бизнеса могут обсудить значимые вопросы права», – заявил на открытии форума Минниханов.

Он подчеркнул актуальность темы устойчивого развития и привел примеры татарстанских компаний, которые придерживаются принципов ESG: «Татнефть», СИБУР, банк «Ак Барс», «Технополис «Химград».

«Принципы устойчивого развития находят свое воплощение в конкретных бизнес-решениях, приобретают все более выраженную практическую ценность и приносят измеримую пользу», – отметил Раис.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что именно на Казанском форуме была озвучена идея создания Ассоциации городов стран БРИКС+, которая уже реализована. На нынешнем форуме запланировано подписание соглашения с организаторами рейтинга «Право-300», а в 2027 году впервые пройдет вручение премии для компаний регионального уровня.

Талия Хабриева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ESG: отдельный закон — зачем?

Основной темой форума стала ESG-повестка – принципы экологической, социальной и корпоративной ответственности бизнеса. По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сегодня предпринимательство отличается от того, что было 30 лет назад: прибыль уходит на второй план, важнее – развитие города, региона и коллектива.

«Повестка живет, развивается, проникает в законодательство и корпоративное управление. Крупнейшие корпорации – СИБУР, «Русал» и другие – имеют специалистов по ESG. Они продвигают эту повестку», – сказал он.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева добавила, что ESG-повестка занимает заметное место в юридической науке уже около 40 лет. При этом соответствующие стандарты носят рекомендательный характер и не закреплены в российском законодательстве как обязательные нормы.

«Отдельный закон об ESG не нужен. Эта повестка должна пронизывать все законодательство – экологическое, социальное, трудовое, корпоративное», – считает Хабриева.

К этому выводу пришли все участники сессии. Павел Крашенинников отметил, что в России и так достаточно большое количество нормативного массива.

При этом, по мнению участников форума, законодательство должно не только учитывать существующие экологические и социальные проблемы, но и успевать за изменениями в обществе. Метшин привел конкретный пример. Когда он начинал работать мэром, Казань вывозила 600 тонн мусора в день. Сейчас – 1,3 тыс. тонн.

«Никаких полигонов не хватит, если мы не будем ограничивать мусорообразование. Нужно воспитывать население с детского сада и школы. И важно, чтобы законодательство не просто поспевало за изменениями, а опережало их», – заявил мэр.

Наиль Маганов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ответственность производителя или потребителя?

Одним из главных вызовов для бизнеса участники назвали расширенную ответственность производителя. Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов назвал действующий механизм абсурдным:

«Когда на производителя повесили ответственность за безобразия потребителей и сказали: «Давайте платите», но не дали никаких инструментов, как с этим бороться».

В качестве примера он привел шинное производство. «Татнефть» выпускает более 10 млн шин в год и платит экологический сбор в размере 11 тыс. рублей с тонны. При этом, отметил Маганов, производитель не может отвечать за то, что потребитель выбросил шину в овраг.

«Как мы можем отвечать за то, что потребитель выкинул шину в овраг? Микрорезина хуже микропластика – о ней говорят меньше, а вреда больше», – сказал он.

У «Татнефти» есть технология «зеленой шины» – цифровая платформа с залоговой стоимостью, которая позволяет отслеживать каждую шину и стимулировать потребителя сдавать ее на переработку. Однако, по словам Маганова, законодатели не признают такой подход утилизацией, хотя в 90 странах мира он считается именно таким.

«Уже три года ходим по замкнутому кругу. А те, кто заводит шины через маркетплейсы, не платят ни пошлины, ни НДС, ни экологический сбор. Преимущество до 65% перед нашими производителями. Как с ними конкурировать? Это же наши законы», – отметил он.

Похожая ситуация складывается с пластиковой упаковкой: сейчас за выброшенную бутылку отвечает производитель. Маганов привел в пример Челябинск, где обсуждалась модель расширенной ответственности потребителя с залоговой стоимостью. Похожий принцип действовал и в Советском Союзе: при возврате пустой бутылки покупателю возвращали часть стоимости товара.

«Сейчас ведется работа над тем, чтобы найти баланс между развитием ИИ и защитой авторских прав» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ИИ может «поедать» авторское произведение

Еще одной темой форума стало регулирование искусственного интеллекта. Закон об ИИ вступил в силу 1 сентября 2026 года, однако его статья 10 начнет действовать только с 1 марта 2027 года, сообщил Крашенинников.

По его словам, эта норма вызвала серьезные споры в юридическом сообществе. В частности, речь идет об использовании произведений, защищенных авторским правом, при работе искусственного интеллекта.

«Если вы правомерно приобрели авторское произведение, то вы можете его перерабатывать. Искусственный интеллект может его «поедать» и дальше использовать. Все права авторов, права телекомпаний, права газет уже не считаются», – пояснил Крашенинников.

Он отметил, что авторское сообщество, телеканалы и другие правообладатели выступают против такого подхода. Сейчас ведется работа над тем, чтобы найти баланс между развитием ИИ и защитой авторских прав.

«У нас есть поручение Администрации Президента. Мы пытаемся сделать мостики между искусственным интеллектом и естественным интеллектом – четвертой частью ГК, чтобы, с одной стороны, обеспечить правоохрану правообладателей, а с другой – не дать застопориться искусственному интеллекту», – заявил депутат.