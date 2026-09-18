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Раис Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Государственную Думу РФ
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В КазГИКе отметили юбилей Центра реабилитации инвалидов «Восхождение»
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На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в ТатарстанеПроголосовавшие смогут выиграть смартфоны и автомобили, бесплатно ездить в общественном транспорте и посетить концерты эстрадных звезд
Голосование на выборах депутатов Госдумы началось сегодня в России. У жителей всех регионов есть возможность в течение трех дней проголосовать за кандидатов, которые на протяжении пяти лет будут защищать их интересы в федеральном парламенте. В Татарстане одновременно проходят и другие избирательные кампании. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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В Татарстане запустят Лигу КВН для студентов колледжейКоманды со всей республики будут играть в городах региона и выйдут в суперфинал в Казани
В Татарстане запустят единую Лигу КВН для студентов колледжей. В течение сезона команды учреждений среднего профессионального образования будут участвовать в играх в городах республики, работать с наставниками и бороться за выход в суперфинал, который пройдет в Казани в апреле 2027 года.
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Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»В Национальном художественном музее КНР в Пекине 28 сентября откроется выставка работ знаменитого уроженца Казани
О проектах, которые готовит ГМИИ Татарстана, о состоянии фондов музея и их пополнении, увековечении памяти рода Лихачевых, значении музеев республики в масштабах России и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.
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Каймак по рецепту бабушки: как фермер из Бавлов покорил покупателей «Магнита»Инженер-механик превратил семейные рецепты в один из любимых молочных брендов Татарстана
Инженер-механик Равиль Садыков начал молочный бизнес в Татарстане с нуля, взяв за основу бабушкины рецепты. Сегодня его каймак продается в «Магните», а «Бавлинское молоко» входит в сотню легендарных брендов республики. Рассказываем, как семейное дело выросло из небольшого цеха в поставщика федеральных сетей.
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«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла BrentUrals поднялась выше Brent на фоне дефицита нефти: эксперты оценили эффект для экономики России
Российская нефть Urals на пике подорожала до $121 за баррель и на отдельных ценовых индикаторах впервые превысила по стоимости эталонную Brent. Что привело к резкому росту котировок, как долго он может продлиться и отразится ли на российских потребителях и доходах бюджета, «Татар-информу» объяснили эксперты.
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«Не один на один со своей бедой»: в Казани открыли инклюзивный центр и бульварВ Казани открыли инклюзивный центр «Ярдэм» с бассейном для инвалидов-колясочников и фонтаном «Лунный сад»
Инклюзивный бульвар площадью 3,9 га в Казани на улице Серова и единственный в стране инклюзивный центр «Ярдэм» для незрячих и людей с инвалидностью открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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«Отпетые мошенники», «Фукс-фест» и «Кросс нации»: гид по Татарстану на выходныеThe Hatters, Mia Boyka, Куртукова, «Кар-мэн», Салават, Фирдус Тямаев и другие звезды выступят на фестивалях с 18 по 20 сентября
В третьи выходные сентября продолжатся события проекта «Лето в Татарстане». В Казани состоится «Кросс нации», в Альметьевске – спортивные и экологические события, в Бугульме – фестиваль воздушных змеев, в Челнах – концерт к 400-летию города. В городах республики также запланированы концерты, ярмарки и спортивные турниры в дни голосования.
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Марат Шарифуллин: «Ставки по вкладам остаются выше текущей инфляции»
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Ирада Аюпова: «Государство должно воспитывать потребность в культурном благе»
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Хамон из баранины и зумеры: какие проблемы приходится решать рестораторам
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От бывшей больницы до особняка: что продают через «Витрину имущества Татарстана»
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«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса
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Иван Гущин о Мергасовском доме: «Единственный способ – разобрать и воссоздать»
Дополнительные выходные: кто и как может получить в Татарстане
Эксперт Петруненко рассказал, как вести себя при встрече с волком
Управление ЗАГС РТ рассказало, как зарегистрировать рождение ребенка онлайн
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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакетаЛечение рака может стоить миллионы рублей, что в разы больше выплаты в 1405 рублей
Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».
Раис Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Государственную Думу РФ18 сентября 2026 21 фото
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12 Этаж
12 Этаж
Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»18 сентября 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«Держать там сбережения смысла нет»: зачем нам предлагают цифровой рубль12 сентября 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил многодетные семьи в Лисичанске15 сентября 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Единый информационный центр. Выборы18 сентября 2026