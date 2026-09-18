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12:21 Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин проголосовал на выборах в Госдуму
12:11 Жительница Казани попала в РКБ с инсультом после сеанса у остеопата
12:10 Фазлеева рассказала, как объяснить ребенку-дошкольнику суть выборов в Госдуму
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12:05 Кадырова: ТНВ проведет 14-часовой телемарафон в день голосования
15:58 Дмитрий Медведев рассказал о роли Сколково в развитии инновационной экономики
12:03 Министр спорта Татарстана проголосовал на избирательном участке в КНИТУ-КАИ
12:00 Ветеран СВО из Агрыза о важности голосования: «Мы должны быть едины!»
12:00 Около 40 тыс. молодых татарстанцев впервые голосуют на выборах в 2026 году
11:57 Шамиль Якупов призвал студентов Татарстана принять участие в выборах
11:57 Минниханов: разрабатывается концепция по дополнительным мерам поддержки учителей
11:55 В КНИТУ-КАИ студенты впервые приняли участие в голосовании
11:52 Тимур Сулейманов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
11:50 Блогер Алина Гималтдинова приняла участие в выборах в Госдуму
11:50 Наиль Магдеев: «Высокая активность – это наш генетический код»
11:48 Ректор КазГИКа Ахмадиева о памятнике Учителю: «За основу взята я»
11:38 «От нашего выбора зависит будущее страны»: Абашев проголосовал на выборах
11:33 Пилот «КАМАЗ-Мастер» Богдан Каримов рассказал о развитии команды
11:33 В Татарстане более 95% избирательных участков доступны для маломобильных граждан
11:28 Наблюдатели из стран СНГ на выборах перенимают опыт избирательной системы России
11:26 Марат Ахметов назвал голосование экзаменом на единство и сплоченность страны
11:23 Тимур Какохо: наблюдатели ОП работают по чек-листам «золотого стандарта»
11:14 Явка на думских выборах составляет 5,29%
11:12 В РТ привиться от гриппа можно более чем на тысяче избирательных участков
11:12 Терентьев: трёхдневное голосование создаёт максимум возможностей для избирателей
11:08 Человек-паук и Гвен Стейси пришли на выборы в Тюмени с ребенком
11:07 «Это дань уважения»: Минниханов и Метшин открыли в Казани памятник Учителю
10:58 iPhone 18 Pro Max поступил в продажу с 18 ограничениями для россиян
10:58 Более 50 кг дуриана и 13 кг гуавы изъяли у мужчины в казанском аэропорту
10:58 Президент России наградил татарстанского ректора за развитие спорта
10:51 Первые два победителя фотоконкурса «Всей семьей на выборы» получили iPhone 17
10:30 Водителей предупредили об опасности осеннего гона у лосей
10:26 Горячую линию по защите избирательных прав открыли в Татарстане
10:23 Явка на выборах депутатов Госдумы составляет 4,84% – ЦИК РФ
10:22 Эксперт Зубенко: Подорожание нефти Urals принесет бюджету дополнительные доходы
10:17 На Электронную доску почета Татарстана внесли 14 сотрудников «Идел-пресс»
10:14 Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Госдумы
10:07 Новогодние – 11 дней, майские – 6: как россияне будут отдыхать в 2027 году
10:07 Кондратьев: «Голосование идет спокойно, все штатно»
10:02 В Казань из Намибии привезли восемь жирафов
09:55 Володин проголосовал на выборах в Госдуму и призвал россиян прийти на участки
09:47 Сария Сабурская сообщила, что приняла участие в выборах депутатов Госдумы
09:30 «Ак Барс» завершает выездную серию матчем с «Сочи»
09:25 Рустам Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
09:22 Врачи РКОД удалили опухоль и восстановили щеку мужчины тканями с живота
09:06 ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на газопроводе в Кабардино-Балкарии
09:00 80% участников опроса ВТБ из ПФО держат накопления в банках
08:37 Птица вывела из строя двигатель истребителя F-16, он потерпел крушение в США
08:34 Общественник Гриб предложил сделать среду полувыходным днем в российских школах
08:28 В Татарстане началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму
08:26 Минувшей ночью над Россией перехватили 629 вражеских дронов
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12:18 Представитель Татарстана участвует в международном саммите Halal 20 в Индонезии
12:05 Жительницу РТ, зарезавшую маленькую дочь, заключили под стражу
11:50 Нацисту-поджигателю из Подмосковья вынесли приговор
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11:42 Студенты с ОВЗ из Казанского техникума проголосовали на выборах в Госдуму
11:27 Супруги из Башкортостана стали первыми избирателями на участке в Бавлах
11:17 Экзам Губайдуллин проголосовал в казанской гимназии №96
11:15 Ольга Воронова проголосовала на выборах депутатов Госдумы
11:13 В Лаишевском районе одним из первых проголосовал ветеран СВО Александр Антонов
10:59 Глава Менделеевского района вместе с супругой проголосовал на выборах
10:43 Талия Минуллина проголосовала на выборах в Госдуму РФ
10:41 Азат Кадыров проголосовал на выборах–2026
10:39 В Набережных Челнах впервые голосующие получают памятные сувениры
10:35 В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам отопления жилых домов
10:24 Через месяц – 91: кавалер двух орденов проголосовал в Атабаево
10:03 Фарид Мухаметшин вместе с супругой принял участие в выборах Госдумы
09:43 Имам-мухтасиб Нижнекамска пришел на выборы вместе с семьей
09:31 С детского «Аккорда» началось открытие избирательных участков в Менделеевске
09:22 18-летний житель Актаныша специально приехал из Нефтекамска на выборы
09:18 Школьников и дошкольников Татарстана приглашают на олимпиаду «Безопасные дороги»
09:14 В Набережных Челнах отмечают высокую активность избирателей
09:00 Фарит Ханифов в Елабуге проголосовал на выборах депутатов Госдумы
08:29 Сария Сабурская поучаствовала в выборах депутатов Госдумы РФ
08:14 Эксперты оценили значение дополнительных выплат сельским медикам Татарстана
20:17 В обновленном парке Больших Кайбиц прошел Фестиваль труда и доблести
19:43 Камалтынов вручил бугульминцам свидетельства о занесении на Доску почета РТ
18:32 Центр реабилитации «Восхождение» в Казани отметил 20-летие
18:09 В Агрызе 18 работников района удостоились свидетельств Электронной доски почета
17:29 Жительница Москвы создает схемы для вышивки, вдохновляясь татарской архитектурой
16:58 В Казани газифицировали коттеджный поселок «Вознесенский»
16:04 Значительная часть олимпиад школьного этапа в РТ перейдет в цифровой формат
15:46 Митрополит Кирилл возглавил Богослужение в день иконы «Неопалимая Купина»
15:35 В КФУ прошла конференция в честь 250-летия со дня рождения Карла Фукса
14:57 В Казани музеи можно будет посетить бесплатно по браслету «Я проголосовал»
14:29 Нижнекамское предприятие СИБУРа модернизирует систему водоотведения промстоков
14:09 Татарстан вошел в топ-10 регионов по имущественной онлайн-поддержке бизнеса
12:46 Семь жителей Алькеевского района занесли на Республиканскую доску почета
12:15 Минниханов открыл в Казани центр «Ярдэм» для маломобильных и незрячих людей
12:11 В селе Большие Кабаны после капремонта открыли дом культуры
12:04 Эксперты из Татарстана обсудили доклад НОМ о видеонаблюдении на выборах 2026
11:27 Минниханов открыл четвертую очередь инклюзивного бульвара в Казани на Серова
11:06 Сергей Яцковский возглавил управление городского хозяйства Набережных Челнов
10:52 В «Эвересте» в Джалиле дети смогут стать ведущими, репортерами и музыкантами
10:35 В Бугульме двух жителей отправили на специальные военные сборы
08:13 Боец СВО из Татарстана после тяжелого ранения мечтает вернуться на ринг
07:30 Более 1,4 тыс. проектов НПА Татарстана прошли экспертизу в 2026 году
21:13 В трех сельских поселениях Высокогорского района открыли новые здания исполкомов
19:41 Мухаметшин: «Важно, чтобы инициативы Татарстана доходили до федерального центра»
18:12 Забота о родниках и питомцах: 15 экопроектов претендуют на гранты в Татарстане
17:30 В поселке Джалиль открылся детский культурно-просветительский центр «Эверест»
17:26 Активисты «Школьного экопатруля» помогли ликвидировать более 51 тыс. свалок
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