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Общество 18 сентября 2026 10:03

Фарид Мухаметшин вместе с супругой принял участие в выборах Госдумы

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Фарид Мухаметшин вместе с супругой принял участие в выборах Госдумы

Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вместе с супругой Луизой Акрамовной проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. Об этом он сообщил в своем канале в МАКСе.

Он призвал жителей Татарстана также отдать свои голоса за кандидатов, которых они знают и которым доверяют, а также за тех, кто заслужил авторитет своими делами и работой.

«Не оставайтесь равнодушными!» – заключил Мухаметшин.

Фото: https://max.ru/id1654014349_gos2

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #голосование на выборах #Фарид Мухаметшин
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