Фарид Мухаметшин вместе с супругой принял участие в выборах Госдумы

Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вместе с супругой Луизой Акрамовной проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. Об этом он сообщил в своем канале в МАКСе.

Он призвал жителей Татарстана также отдать свои голоса за кандидатов, которых они знают и которым доверяют, а также за тех, кто заслужил авторитет своими делами и работой.

«Не оставайтесь равнодушными!» – заключил Мухаметшин.

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