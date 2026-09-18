Через месяц – 91: кавалер двух орденов проголосовал в Атабаево

В селе Атабаево Лаишевского района на избирательном участке проголосовал Ильдар Галимуллин – кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. Через месяц ему исполнится 91 год.

Галимуллин всю жизнь трудился на родной земле и в день голосования пришел на избирательный участок.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Выборы депутатов Государственной Думы проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

В дни голосования в Татарстане также проходит фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. По его итогам разыграют три автомобиля и 33 смартфона.