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Общество 18 сентября 2026 10:24

Через месяц – 91: кавалер двух орденов проголосовал в Атабаево

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В селе Атабаево Лаишевского района на избирательном участке проголосовал Ильдар Галимуллин – кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. Через месяц ему исполнится 91 год.

Галимуллин всю жизнь трудился на родной земле и в день голосования пришел на избирательный участок.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Выборы депутатов Государственной Думы проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

В дни голосования в Татарстане также проходит фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. По его итогам разыграют три автомобиля и 33 смартфона.

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