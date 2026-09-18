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Общество 18 сентября 2026 12:21

Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин проголосовал на выборах в Госдуму

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Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин проголосовал на своем избирательном участке №70 в Казани. Об этом он сообщил в своем официальном канале в МАКС.

«Проголосовал на своём избирательном участке №70 в Казани, как делаю это всегда», – написал он.

Зиганшин отметил, что голосование продлится три дня, поэтому время найдется у каждого: на участок можно прийти в удобный момент. Он призвал жителей голосовать и делать осознанный выбор.

«Наша работа в экологии – это про ответственность, служение людям и заботу о будущем. И сегодня у каждого из нас есть простой, но важный способ повлиять на то, каким это будущее будет: сегодня стартовали выборы депутатов Государственной Думы IX созыва», – сказал он.

#министр экологии и природных ресурсов рт #Выборы-2026
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