Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин проголосовал на выборах в Госдуму

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин проголосовал на своем избирательном участке №70 в Казани. Об этом он сообщил в своем официальном канале в МАКС.

«Проголосовал на своём избирательном участке №70 в Казани, как делаю это всегда», – написал он.

Зиганшин отметил, что голосование продлится три дня, поэтому время найдется у каждого: на участок можно прийти в удобный момент. Он призвал жителей голосовать и делать осознанный выбор.

«Наша работа в экологии – это про ответственность, служение людям и заботу о будущем. И сегодня у каждого из нас есть простой, но важный способ повлиять на то, каким это будущее будет: сегодня стартовали выборы депутатов Государственной Думы IX созыва», – сказал он.