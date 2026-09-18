Кондратьев: «Голосование идет спокойно, все штатно»

Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва началось в Татарстане. Избирательные участки по всей республике открылись в 8:00. Голосование продлится до 20 сентября. Участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Везде все готово, везде процесс уже налажен, отработан, и все находятся в таком приятном организационном порыве на участках. Я считаю, что голосование идет спокойно, все штатно. На сегодняшний день при открытии участков никаких нестандартных ситуаций либо происшествий, жалоб не зафиксировано», – рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на пресс-конференции в «Татар-информе».

Он отметил, что у избирателей есть несколько возможностей проголосовать. Первый – по месту жительства, где они прописаны. Второй – на дому, если в этом есть необходимость по состоянию здоровья, в связи с инвалидностью, необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или иными уважительными причинами, не позволяющими прибыть на избирательный участок.

«Есть еще один способ для тех, кто находится в командировке или в отпуске в другой стране. 152 страны мира обеспечены голосованием в дипломатических представительствах. Более 1 млн избирателей по Российской Федерации находятся за рубежом и интересуются, могут ли они проголосовать», – добавил Кондратьев.

Он также отметил, что на горячую линию поступило почти 500 звонков от избирателей Татарстана. В долевом разрезе большинство вопросов касаются: