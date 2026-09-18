Тимур Сулейманов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Помощник Раиса Татарстана, председатель Татарстанского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов проголосовал в русско-татарской гимназии №136. Об этом сообщает «Идель».

Сулейманов отметил, что молодые люди видят и чувствуют происходящие в стране и республике изменения: появляются новые молодежные центры и спортивные площадки, проходят интересные форумы и мероприятия. По его словам, все это направлено на создание возможностей для молодежи.

Он подчеркнул, что в России и Татарстане таких возможностей много и важно уметь ими пользоваться.

Сулейманов призвал молодых людей не оставаться в стороне и прийти на выборы. Он отметил, что для сохранения стабильного развития каждый должен участвовать в развитии страны, и призвал голосовать за будущее.