В Татарстане более 95% избирательных участков доступны для маломобильных граждан
Более 95% избирательных участков в Татарстане имеют доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.
«В ходе приемки избирательных участков мы видели, как действительно более 95% участков имеют доступную среду в части нахождения на нижних этажах, возможности пандусов, а также возможность голосовать лицам, слабо слышащим, глухим и слабовидящим», – сказала она.
Отдельно омбудсмен проверила готовность закрытого избирательного участка в госпитале для ветеранов в Казани.
«Это особо наши уважаемые граждане, ветераны специальной военной операции, для которых все продумано для возможности принять голосование», – подчеркнула Сабурская.