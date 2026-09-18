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Политика 18 сентября 2026 11:33

В Татарстане более 95% избирательных участков доступны для маломобильных граждан

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В Татарстане более 95% избирательных участков доступны для маломобильных граждан
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 95% избирательных участков в Татарстане имеют доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«В ходе приемки избирательных участков мы видели, как действительно более 95% участков имеют доступную среду в части нахождения на нижних этажах, возможности пандусов, а также возможность голосовать лицам, слабо слышащим, глухим и слабовидящим», – сказала она.

Отдельно омбудсмен проверила готовность закрытого избирательного участка в госпитале для ветеранов в Казани.

«Это особо наши уважаемые граждане, ветераны специальной военной операции, для которых все продумано для возможности принять голосование», – подчеркнула Сабурская.

#Выборы-2026 #маломобильные группы населения #голосование
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