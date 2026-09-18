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На главную ТИ-Спорт 18 сентября 2026 09:30

«Ак Барс» завершает выездную серию матчем с «Сочи»

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«Ак Барс» завершает выездную серию матчем с «Сочи»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ» ​

Казанский «Ак Барс» сегодня проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против ХК «Сочи».

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Для казанцев этот матч станет завершающим в текущей выездной серии.

«Ак Барс» после шести сыгранных матчей занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 9 очков.

ХК «Сочи», в свою очередь, располагается на 11-м месте в Западной конференции. В четырех матчах сочинцы потерпели поражения, включая недавнюю игру с ЦСКА (0:4), и пока не набрали очков.

#ХК Ак барс #хк сочи
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