На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

Голосование на выборах депутатов Госдумы началось сегодня в России. У жителей всех регионов есть возможность в течение трех дней проголосовать за кандидатов, которые на протяжении пяти лет будут защищать их интересы в федеральном парламенте. В Татарстане одновременно проходят и другие избирательные кампании. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как проходят выборы в Госдуму

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе. То есть 225 человек избираются по федеральным партийным спискам и еще столько же по одномандатным избирательным округам.

В избирательной кампании по федеральным партийным спискам участвуют 80 кандидатов от 10 политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», «Новых людей», Партии пенсионеров, «Коммунистов России», «Зеленых», Партии прямой демократии и «Родины».

«В Татарстане от шести политических партий участвуют 32 кандидата. Для проведения выборов депутатов Госдумы в республике образовано шесть одномандатных округов: Альметьевский, Московский, Набережночелнинский, Нижнекамский, Приволжский, Центральный», – рассказал ранее на брифинге председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев: «В Татарстане от шести политических партий участвуют 32 кандидата. Для проведения выборов депутатов Госдумы в республике образовано шесть одномандатных округов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В каждом округе победит и получит депутатский мандат только один кандидат – тот, который наберет самое большое количество голосов избирателей. Кроме того, при распределении мандатов учитываются голоса избирателей и за политические партии, которым необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В допвыборах депутата республиканского парламента участвуют три кандидата – от партии КПРФ, ЛДПР и самовыдвиженец. На муниципальных выборах на 202 мандата претендуют 557 кандидатов.

Ознакомиться со списком кандидатов можно на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РТ.

Всего в республике напечатано более 5,8 млн бюллетеней Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Какие бюллетени получат избиратели

Поскольку выборы депутатов Государственной Думы проходят по смешанной системе, избиратели в Татарстане получат два бюллетеня.

Один бюллетень предназначен для голосования по федеральному избирательному округу за политическую партию. От результатов этого голосования зависит партийное представительство в Госдуме.

Другой бюллетень нужен для голосования по одномандатным избирательным округам за конкретного кандидата. Победитель будет представлять интересы определенной территории Татарстана в федеральном парламенте.

Всего в республике напечатано более 5,8 млн бюллетеней, из них половина изготовлена для голосования по федеральному избирательному округу и столько же для голосования по одномандатным избирательным округам.

Бюллетени напечатаны на двух государственных языках – русском и татарском. На них имеется защитная тангирная сетка – уникальный орнамент, разработанный татарстанскими полиграфистами. «Синего цвета – на бюллетенях по федеральному округу, зеленого – на бюллетенях по одномандатным избирательным округам», – отметил Кондратьев.

Впервые на выборах используется еще один элемент защиты бюллетеней – микрошрифт.

После восьми вечера каждого дня голосования бюллетени будут помещать в сейф-пакеты, которые будут храниться до завершения избирательной кампании в металлических сейфах.

Все три дня голосования избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как найти избирательный участок

Все три дня голосования избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов. В Татарстане открылись более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий, а также 42 временных избирательных участка в больницах и госпиталях ветеранов войн, в санаториях «Ливадия» и «Бакирово», в следственных изоляторах.

Голосование проходит на избирательных участках по месту регистрации избирателя, если он ранее не выбрал другой участок – по месту своего фактического нахождения.

Узнать адрес своего участка можно через портал госуслуг в разделе «Мои выборы», на официальных сайтах Центральной избирательной комиссии России и ЦИК Татарстана.

Татарстанцы, у которых по состоянию здоровья не получится прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Подать заявку на надомное голосование можно до полуночи 17 сентября на едином портале госуслуг. Можно также обратиться в участковую избирательную комиссию до 14 часов 20 сентября.

В Татарстане работает горячая линия Центральной избирательной комиссии республики. Задать вопросы, касающиеся выборов, можно, позвонив по телефону: (843) 292-84-33.

Кроме того, можно обратить в информационно-справочную службу ЦИК России: 8-800-200-00-20.

Поставить отметку за выбранного кандидата нужно в кабине для голосования, а после этого опустить заполненный бюллетень в ящик для голосования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как проголосовать на избирательном участке

Процедура голосования не изменилась. На избирательный участок нужно прийти с паспортом. После предъявления этого документа членам участковой комиссии они проверят данные в списках избирателей и выдадут бюллетени.

В бюллетенях нужно поставить один знак (крестик «Х» или галочку «V») в квадрате напротив имени кандидата и названии партии, за которых будет отдан голос. Желательно не выходить за границы квадрата, чтобы потом не возникло ошибок при подсчете голосов.

Голосование – тайное. Поставить отметку за выбранного кандидата нужно в кабине для голосования, а после этого опустить заполненный бюллетень в ящик для голосования. Запрещается заполнять бюллетени вне кабины для голосования и тем более выносить документы из помещения избирательного участка.

В случае ошибки при заполнении бюллетеня можно обратиться к членам участковой комиссии – они обязаны выдать новый. Испорченный бюллетень при этом будет погашен в присутствии наблюдателей, которые присутствуют на всех избирательных участках.

После голосования избиратели получат браслет «Я проголосовал всей семьей на выборах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как попасть на концерты и бесплатно посетить музеи

После голосования избиратели получат браслет «Я проголосовал всей семьей на выборах». С ним можно бесплатно ездить в общественном транспорте все дни голосования, а также попасть на фестивали у Центра семьи «Казан» и в несколько музеев столицы Татарстана.

Так, 18 сентября с 15.00 до 21.00 у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль «Время молодых». Завершится программа концертом, хедлайнером которой станет группа The Hatters.

А 20 сентября с 14 часов здесь будет проходить фестиваль «Время быть вместе». Будут организованы мастер-классы, гастрономическая зона, уличный театр, патриотическая и выставочные площадки, семейные фотозоны.

На главной сцене выступят звезды татарской и российской эстрады – Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, Миа Бойко, Татьяна Куртукова, группы «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн».

Более подробную информацию о мероприятиях в дни голосования казанцы смогут найти на сайте всейсемьейнавыборы.рф. Его электронный адрес и QR-код для перехода указаны на листовках, которые избиратели получат вместе с браслетом после голосования.

Как выиграть смартфон и автомобиль после голосования

Браслет также позволит принять участие в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы. Среди его участников разыграют три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.

Для участия нужно сфотографироваться с семьей, друзьями или коллегами у входа в избирательный участок. В кадре должны быть видны надпись, баннер или плакат с обозначением участка и хотя бы один браслет. На снимке должно быть не менее двух человек, в том числе хотя бы один совершеннолетний.

Сделать фото нужно в любой из дней голосования – 18, 19 или 20 сентября – с 8.00 до 20.00. Затем его необходимо опубликовать на стене своей страницы во «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Публикации принимаются с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября. На время конкурса страница должна быть открытой.

Каждый из трех дней с 9.00 до 19.00 будут ежечасно разыгрывать по одному смартфону. Розыгрыши автомобилей запланированы на 20.15 каждого дня, но это время предварительное. Все часы указаны по московскому времени.

Участвовать могут жители с постоянной или временной регистрацией в Татарстане. Полные условия конкурса опубликованы в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».