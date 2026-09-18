Тимур Какохо: наблюдатели ОП работают по чек-листам «золотого стандарта»

Наблюдатели Общественной палаты Татарстана перед началом работы получают чек-листы, которые называют «золотым стандартом» наблюдателя. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо.

«В процессе обучения все наблюдатели получили чек-листы, это «золотой стандарт» наблюдателя, это своего рода критерии, по которым оценивается работа избирательной комиссии», – рассказал Какохо.

Наблюдатели прибывают на участки до их открытия, проверяют готовность и только после этого начинают мониторинг.

Он также отметил, что наблюдатели каждые 2–3 часа предоставляют фото- и видеоматериалы в ситуационный центр для контроля процесса голосования.