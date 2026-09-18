18-летний житель Актаныша специально приехал из Нефтекамска на выборы

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. На участке №619 начало голосования ознаменовалось исполнением гимнов России и Татарстана. В открытии участка принял участие глава района Ленар Зарипов.

На участке №619 зарегистрировано 1374 избирателя. Среди них – 27 молодых людей, которые голосуют впервые. Одним из них стал Рамазан Гараев. Он родился и вырос в Актаныше, сейчас учится на третьем курсе Нефтекамского нефтяного колледжа. 18 лет ему исполнилось в апреле этого года.

Чтобы принять участие в голосовании, молодой человек специально приехал в родной район. По его словам, это было его личное решение.

«Да, специально приехал. Это было мое личное желание», – рассказал Рамазан Гараев.

О предстоящих выборах ему рассказали в колледже. После этого он решил принять участие в голосовании и заранее написал заявление с просьбой разрешить ему отъезд в Актаныш.

«Хочу, чтобы в стране произошли изменения. Конечно, хотелось бы, чтобы они были в лучшую сторону. Хочу, чтобы был мир, чтобы не было войн», – сказал молодой избиратель.

Глава Актанышского района Ленар Зарипов поздравил Рамазана Гараева с первым участием в выборах и вручил ему памятный подарок.

Голосование в районе продлится три дня. Для граждан, которые не могут самостоятельно прийти на избирательные участки, предусмотрена возможность проголосовать на дому. По заявлениям таких избирателей формируется соответствующий реестр. 20 сентября после 14:00 члены участковых комиссий отправятся по адресам граждан, зарегистрированных для голосования на дому.