Жительница Казани попала в РКБ с инсультом после сеанса у остеопата

У жительницы Казани случился инсульт после визита к остеопату. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана.

38-летняя женщина обратилась к остеопату с жалобами на боли в голове и шее. Через три дня она почувствовала слабость в правой руке и ноге.

Муж вызвал скорую помощь. На обследовании специалисты РКБ выявили расслоение обеих внутренних сонных артерий. С одной стороны кровоток был полностью перекрыт затромбированной артерией. Заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 Андрей Терегулов и рентген-хирург Владимир Фадеев восстановили кровоток, установив стенты в обе сонные артерии.



Женщина пришла в сознание, но продолжает оставаться в тотальной афазии – состоянии, при котором одновременно нарушаются способность говорить и способность понимать речь. За ее состоянием следят анестезиологи-реаниматологи и неврологи.