news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 18 сентября 2026 12:11

Жительница Казани попала в РКБ с инсультом после сеанса у остеопата

Читайте нас в

У жительницы Казани случился инсульт после визита к остеопату. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана.

38-летняя женщина обратилась к остеопату с жалобами на боли в голове и шее. Через три дня она почувствовала слабость в правой руке и ноге.

Муж вызвал скорую помощь. На обследовании специалисты РКБ выявили расслоение обеих внутренних сонных артерий. С одной стороны кровоток был полностью перекрыт затромбированной артерией. Заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 Андрей Терегулов и рентген-хирург Владимир Фадеев восстановили кровоток, установив стенты в обе сонные артерии.

Женщина пришла в сознание, но продолжает оставаться в тотальной афазии – состоянии, при котором одновременно нарушаются способность говорить и способность понимать речь. За ее состоянием следят анестезиологи-реаниматологи и неврологи.

#инсульт #РКБ Татарстана #татарстанские врачи
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Первый снег в Татарстане может выпасть в октябре – синоптик

17 сентября 2026
«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

17 сентября 2026
Новости партнеров