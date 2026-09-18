Наиль Магдеев: «Высокая активность – это наш генетический код»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня утром проголосовал на избирательном участке в школе №23.

После голосования он отметил, что выборы проходят в важный для страны период. По словам главы города, жители Набережных Челнов традиционно отличаются высокой гражданской активностью.

«Высокая активность – это наш генетический код!» – подчеркнул Наиль Магдеев.

Он отметил, что Набережные Челны были построены людьми, которые приехали в чистое поле и своим трудом создали город и крупнейшее предприятие. По мнению главы города, эта история сформировала характер челнинцев: они привыкли брать на себя ответственность и вместе решать задачи любого масштаба.

Говоря о значении нынешних выборов, Магдеев отметил, что в условиях специальной военной операции страна проходит важный политический этап.

«Мы избираем Государственную Думу, и для каждого гражданина критически важно, какие силы будут в ней представлены и чьи интересы станут отстаивать депутаты. От этого зависит настоящее и будущее нашей страны, республики, города и каждого из нас», – заявил мэр.

Избирательные участки в Набережных Челнах работают с 8:00 до 20:00. Голосование продлится до 20 сентября.