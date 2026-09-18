В Казань из Намибии привезли восемь жирафов

Фото: пресс-служба Мэрии Казани

Сегодня ночью в Казань грузовым самолетом Ил-76 доставили восемь жирафов из Намибии. Группа из трех самцов и пяти самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Казанский зооботсад впервые принимает жирафов, сообщили в Мэрии Казани.

Согласно полученной информации, животных перевезли чартерным рейсом на грузовом Ил-76 в сопровождении специалистов. На протяжении всего перелета команда строго контролировала состояние животных и условия их перевозки. Ночью 17 сентября мэр Казани Ильсур Метшин встретил борт с новыми жителями в аэропорту. Сейчас животные размещены в жирафятнике Казанского зооботсада и находятся под наблюдением.

Фото: пресс-служба Мэрии Казани

Проект реализован в рамках туристической стратегии Казани и обновления Казанского зооботсада, созданных по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова при поддержке мэра города Ильсура Метшина. Инициатором и операционным куратором проекта стал председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили. Он выезжал в Намибию для координации всего процесса.

«Доставка жирафов из Намибии в Казань – это амбициозный международный проект. Нам удалось объединить усилия намибийских партнеров, российских ведомств, перевозчика, зооботсада и довести эту работу до безопасного прибытия животных в Казань. Это большая победа не только для города, но и страны. Впервые за 19 лет в Россию привезли жирафов авиасообщением. Для животных это был большой путь, который они благополучно перенесли. Сейчас главное – их адаптация. Для городской туристической стратегии появление коллекции животных - это продолжение развития Казани как направления для путешествий и увеличение средней продолжительности пребывания гостей в городе», – отметил Александр Шавлиашвили.

Фото: пресс-служба Мэрии Казани

Жирафов перевезла грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» чартерным рейсом на борту Ил-76 «Казань-Намибия». Восемь животных благополучно перенесли дорогу. Во время путешествия им обеспечили комфортное размещение в соответствии с международными требованиями по перевозке животных. Наземные службы Международного аэропорта «Казань» обеспечили безопасную выгрузку.

Сегодня жирафы содержатся в восьми зоопарках России – Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей», Московском зоопарке, зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, Ялтинском зоопарке, Бердянском зоопарке, Краснодарском «Сафари-Парке», Калининградском зоопарке и Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге. Казанский зооботсад стал девятым в этом списке, приняв ангольский подвид жирафа. В советское время в зооботсаду уже содержался сетчатый жираф по имени Лимба, доставленный из Рижского зоопарка.