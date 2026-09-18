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Происшествия 18 сентября 2026 12:05

Жительницу РТ, зарезавшую маленькую дочь, заключили под стражу

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Подозреваемую в жестоком убийстве полуторагодовалой дочери 24-летнюю жительницу Набережных Челнов заключили под стражу. Об этом сообщает управление СК по Татарстану.

Трагедия произошла 15 сентября 2026 года в квартире одного из домов по улице Ахметшина. По версии следствия, молодая женщина нанесла дочке множественные ножевые ранения и сбежала к родителям в Мензелинск. Отец девочки в момент преступления был на работе. Вернувшись, он обнаружил дочь мертвой. Полицейские задержали предполагаемую преступницу в Мензелинске.

Следователи отмечают, что молодая мать учинила расправу над ребенком на фоне бытовых проблем и тяжелого материального положения. Следствие настояло на заключении подозреваемой под стражу, поскольку вменяемое ей преступление является особо тяжким. Кроме того, женщина могла скрыться от органов предварительного следствия и суда.

#мать убила ребенка #жестокое убийство ребенка #СУ СКР по РТ
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