Рустам Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: официальный канал Лилии Галимовой

Раис Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем официальном канале.

«Проголосовал», – написала Галимова.

Согласно данным пресс-службы Раиса, Минниханов пришел вместе с супругой на избирательный участок №42, расположенный в здании КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева по ул. К. Маркса, д. 10.

Проведение выборов в Татарстане обеспечивают 65 территориальных избирательных комиссий и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрировано 2 млн 923 тыс. 997 избирателей.

Напомним, Проведение выборов в Татарстане обеспечивают 65 территориальных избирательных комиссий и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрировано 2 млн 923 тыс. 997 избирателей. Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва началось в Татарстане. Голосование продлится до 20 сентября. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.